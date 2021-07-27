Члены ОПГ продавали младенцев на Украине за 60 тыс. долларов

Харьков, 27 июля. Служба безопасности Украины раскрыла преступную схему продажи в Харьковской области младенцев за границу.

Членами опасной преступной группировки, занимающейся торговлей детьми, оказались жители Киевской и Харьковской областей, включая руководителя одного из центров репродуктивной медицины. Они продавали младенцев за границу за 60 тыс. долларов, сообщает издание monavista.ru.

Злоумышленники помогали иностранцам заключать с гражданками Украины фиктивные браки. «Жена» признавалась бесплодной, что являлось основанием для поиска суррогатной матери. «Союз» разрывался после рождения ребенка. Младенца потом увозили за границу.

В настоящее время продолжается расследование уголовного дела. Все подробности уточняются.

Двое детей упали на рельсы в Петербурге. Несовершеннолетние находились на платформе с мамой.