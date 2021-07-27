Сына Валерии обвиняют в многомиллионном обмане

Москва, 27 июля. Сын певицы Валерии, бизнесмен Арсений Шульгин оказался в центре крупного скандала. Молодого человека обвиняют в многомиллионном обмане клиентов его фирмы.

Один из пострадавших по фамилии Прохоров смог отсудить у Шульгина 1 миллион 170 тысяч рублей. Адвокат мужчины Назар Назаров рассказал, что в прошлом году сын певицы рекламировал в Сети собственные мундштуки для кальянов.

Бизнесмен предлагал купить у него права на эксклюзивную продажу его товара в регионах. По словам юриста, с желающими заключался договор, который преподносился как лицензионный, но на самом деле был лишь соглашением на поставку. Клиенты Шульгина должны были заплатить ему 1 миллион рублей, и он брал на себя обязательство поставить товара на 900 тысяч. Сын Валерии делал акцент на том, что желающие вести с ним дела приобретают готовый бизнес за 100 тысяч рублей.

«Но обещанные по договору поставки он либо не осуществлял, либо осуществлял с огромными задержками и не в полном объеме», — отметил Назаров.

Вместо указанных в договоре 30 дней Шульгин поставлял товар через четыре–шесть месяцев. Клиенты его фирмы заранее договаривались о продаже определенного количества мундштуков, но в назначенное время у них не оказывалось товара в необходимом объеме, из-за чего покупатели терялись.

Юрист отметил, что от действий сына Валерии пострадали около 55 человек. Некоторые не думали, что добьются справедливости, но после победы пострадавшего Прохорова в Мосгорсуде тоже обратились к адвокату, пишет «Экспресс газета».

Именно Арсений Шульгин впервые сделал Валерию бабушкой — его жена Лиана родила дочь в начале года. Внучка певицы уже произнесла первое слово.