«Фактов нет»: эксперт оценил попытки Дуке объявить Венесуэлу «спонсором терроризма»

Богота, 27 июля. Президент Колумбии Иван Дуке призвал США включить Венесуэлу в список стран — спонсоров терроризма. По его мнению, они покрывают боевиков, которые ответственны за покушение в Кукуте.

Дуке заявил, что «диктаторский режим» Венесуэлы пропагандирует терроризм тем, что укрывает членов радикальной фракции группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC).

«Диктатура Венесуэлы укрывает на своей территории преступников типа «Ивана Маркеса» и «Романьи». Такое попустительство заслуживает того, чтобы США объявили данный режим пособником терроризма», — написал президент у себя в Twitter.

Dictadura de Venezuela alberga en su territorio a criminales de la calaña de ‘Iván Márquez’ y ‘Romaña’, y esa anuencia amerita una declaratoria, por parte de los EE.UU., de ese régimen como promotor del terrorismo, que sirva para revelar esa relación connivente y perniciosa. pic.twitter.com/SogzCsAh53 — Iván Duque ???????? (@IvanDuque) July 26, 2021

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса ответил Дуке и заявил, что колумбийское правительство организовало в стране «фабрику террористов».

«Дуке, не будь таким циничным. Вы отвечаете за наркогосударство, экспортирующее наркотики и насилие. Фабрика террористов у власти, которая ликвидировала возможность внутреннего мира и отправляет наемников для создания насилия и убийств в регионе», — написал он.

.@IvanDuque no sea tan cínico. Usted está al frente de un narco gobierno exportador de drogas y violencia. Una fábrica de terroristas en el poder que ha liquidado la opción de la paz interna y envía mercenarios para generar violencia y asesinar Presidentes en la región. https://t.co/Ds6gL8tRQV — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) July 26, 2021

Дуке в сложном положении

По мнению главного научного сотрудника ИЛА РАН и профессора МГИМО Владимира Сударева, заявления колумбийского президента о связи правительства Венесуэлы и боевиков из FARC безосновательны и США вряд ли прислушаются к этой просьбе.