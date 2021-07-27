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«Фактов нет»: эксперт оценил попытки Дуке объявить Венесуэлу «спонсором терроризма»

  /   Обновлено: 27 июля 2021 17:54
Весь мир
«Фактов нет»: эксперт оценил попытки Дуке объявить Венесуэлу «спонсором терроризма»
 /  Федеральное агентство новостей

Богота, 27 июля. Президент Колумбии Иван Дуке призвал США включить Венесуэлу в список стран — спонсоров терроризма. По его мнению, они покрывают боевиков, которые ответственны за покушение в Кукуте.

Дуке заявил, что «диктаторский режим» Венесуэлы пропагандирует терроризм тем, что укрывает членов радикальной фракции группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC).

«Диктатура Венесуэлы укрывает на своей территории преступников типа «Ивана Маркеса» и «Романьи». Такое попустительство заслуживает того, чтобы США объявили данный режим пособником терроризма», — написал президент у себя в Twitter.

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса ответил Дуке и заявил, что колумбийское правительство организовало в стране «фабрику террористов».

«Дуке, не будь таким циничным. Вы отвечаете за наркогосударство, экспортирующее наркотики и насилие. Фабрика террористов у власти, которая ликвидировала возможность внутреннего мира и отправляет наемников для создания насилия и убийств в регионе», — написал он.

Дуке в сложном положении

По мнению главного научного сотрудника ИЛА РАН и профессора МГИМО Владимира Сударева, заявления колумбийского президента о связи правительства Венесуэлы и боевиков из FARC безосновательны и США вряд ли прислушаются к этой просьбе.

«Дуке находится в очень сложном положении, потому что впереди выборы, а ему ничего не светит. Сейчас он и списывает эти покушения на своих заклятых врагов — Венесуэлу, FARC, Кубу и так далее. Байден после прихода к власти к Колумбии не имел никакого отношения и не интересовался ею, потому что Дуке был одним из ближайших союзников Трампа. Вполне возможно, что это сделали члены FARC, тем более они и на территории Венесуэлы свободно гуляют. Но фактов нет, которые бы это подтверждали. Дуке преувеличивает, обвиняя Венесуэлу в связи с FARC, потому что они не сотрудничают. То, что члены FARC не смирились, и то, что они будут вести боевые действия с Дуке, это было и 20, и 30 лет назад», — прокомментировал эксперт.

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