Экономист оценил предложение «Единой России» компенсировать россиянам газификацию

Компенсация газификации гражданам, не попавшим под социальную программу проведения газа к дому, положительно скажется на благосостоянии россиян, которые были вынуждены потратить большие деньги на подобные работы. Об этом ФАН рассказал Давид Тереладзе, доцент кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук.

Эксперт прокомментировал предложение, которое на днях в Госдуме озвучила партия «Единая Россия». Фракция предложила компенсировать газификацию россиянам, оплатившим подведение газа к домовладению до начала действия программы социальной газификации.

Федеральное агентство новостей /

В пресс-службе партии уточнили, что речь идет о гражданах, которые проводили работы за свой счет после того, как глава государства Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» и в ходе послания Федеральному собранию дал поручение запустить программу, но до принятия соответствующих законодательных изменений. Инициативу партии поддержали в правительстве.

«Я считаю, что предложение неплохое, поскольку необходимо завершить программу газификации граждан, оно укладывается в рамки общей стратегии. Я эту инициативу оцениваю положительно. Порядка 15–20 тысяч рублей на человека стоит газификация дома, для многих граждан это неподъемные затраты, поэтому государство берет эту обязанность на себя», — поделился мнением Давид Тереладзе.

Федеральное агентство новостей / Борис Гришин

По словам экономиста, в среднем один человек может сэкономить благодаря программе газификации до 25–30 тысяч рублей. А если в доме проживает до 10 человек — экономия идет уже на сотни тысяч рублей, добавил эксперт.

«Поэтому, безусловно, инициатива хорошая, нужно ее довести до конца и принять законопроект», — резюмировал собеседник агентства.

Вице-премьер Александр Новак ранее сообщил, что поправки в закон о газоснабжении позволят бесплатно подключить к газу около 3–4 млн домовладений в России. По его словам, за подключение газа к домовладению будет отвечать единый региональный оператор. С этой целью в нормативную базу вносятся необходимые изменения, отметил зампред правительства. Жителям нужно будет только оплатить строительство и прокладку газопровода внутри участка, а также приобрести необходимое оборудование.