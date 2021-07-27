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Сексолог рассказала, почему женщины отказываются от интима

  /   Обновлено: 27 июля 2021 20:00
Общество
Сексолог рассказала, почему женщины отказываются от интима
depositphotos.com  /  VitalikRadko

Не все супружеские пары могут в браке сохранить чувства и эмоции, которые помогают поддерживать сексуальное влечение партнеров, как это бывает в самые первые дни знакомства.

В ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» сексолог, врач-психотерапевт Татьяна Гринева рассказала, кто чаще всего отказывается от секса в браке, а также объяснила, почему нельзя допускать оскорблений в вопросах интима.

«Некоторые женщины очень эмоциональны, они могут позволить себе этим злоупотреблять. Например, в качестве мести такие женщины могут манипулировать этим вопросом, поскольку других рычагов влияния у них нет. Однако нужно понимать, что секс — та область взаимоотношений, та интимная зона, где ничего, кроме секса, происходить не должно. Любой человек сильно уязвим именно в этой области отношений», — объяснила сексолог.

Татьяна Гринева подчеркнула, что сфера интимных взаимоотношений должна оберегаться обоими партнерами: ни в коем случае нельзя переходить тонкую грань. Никаких оскорблений на эту тему быть не должно, потому что такое простить практически невозможно, заявила эксперт.

«Все оскорбительные слова в адрес партнера останутся с ним надолго. Даже если он вступит в новые отношения, все равно будет вспоминать обидные слова», — добавила сексолог.

Ранее сексолог Алия Королева заявила, что для хорошей интимной жизни важны общие интересы, а не разница в возрасте партнеров. Королева развеяла миф о том, что людям с большой разницей в возрасте может быть плохо в постели.

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