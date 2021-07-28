День Крещения Руси: Онищенко напомнил о наших корнях в свете статьи Путина об Украине

День Крещения Руси — очень важный праздник, отмечаемый в России 28 июля. Он приурочен к церковному поминовению святого равноапостольного князя Владимира, которого почитают как крестителя и просветителя Руси. Подробнее об истории праздника читайте в материале ФАН.

Праздник отмечают и на Украине, где считают Владимира «своим», ведь он княжил в Киеве. На основании этого на Украине довольно популярна концепция, что к Москве равноапостольный князь не имеет никакого отношения. Да и вообще сегодня на Украине изо всех сил насаждается мнение, что с Россией ее ничего не связывает. Несостоятельность этого разделения на исторических примерах убедительно доказывает президент РФ Владимир Путин в аналитической статье «Об историческом единстве русских и украинцев», опубликованной на сайте Kremlin.ru на русском и украинском языках.

Федеральное агентство новостей /

Комментируя попытки Украины «приватизировать» князя Владимира, Геннадий Онищенко подчеркивает, что это противоречит исторической науке. Онищенко напоминает, что равноапостольный князь христианизировал земли, на которой сейчас располагаются и Россия, и Украина.

«Владимир — это один из двух святых, которые почитаются Русской православной церковью как равноапостольные, — говорит собеседник ФАН. — Равноапостольной почитают и княгиню Ольгу, бабушку Владимира. Ольга также немало сделала для распространения на Руси христианства. Эта киевская княгиня стала первым правителем Руси, принявшим христианство. Она крестилась в Константинополе, как говорят летописи, в 955 году. Ольга приехала в Константинополь с таким пышным посольством, что даже император Константин VII, ненавидевший Русь, вынужден был смириться и стал ее крестным отцом. Владимир крестился гораздо позже — в 988 году в Крыму, это было условием, чтобы он мог взять в жены наследницу греческого престола Анну Византийскую. После этого князь пришел из Крыма в Киев, а затем в Новгород, принеся русским землям новую религию — христианство. Это не было одномоментным и единодушным процессом, новая религия утверждаюсь непросто. Однако именно с 989 года Русь обретает единую религию и фактически официальную идеологию — христианство».

Федеральное агентство новостей /

По словам Геннадия Онищенко, который является активным членом Русской православной церкви, трудно переоценить роль христианства для всех русских земель, к которым относится не только Россия, но и значительная часть нынешней Украины.

«Напомню, почти все правители Руси и Российской империи за редким исключением так или иначе были канонизированы, это относится и к Рюриковичам, и к Романовым. После долгих лет богоборчества, последний всплеск которого пришелся на 1960-е годы, сегодня триединый русский народ возвращается к христианским корням. Вера для огромного числа жителей русских земель — это жизненный ориентир, который с годами не теряет своей актуальности».

Напомним, в статье Владимира Путина рассказывается об истории Украины, которая большую часть своего существования в той или иной форме была в составе России, а также рассматриваются нынешние российско-украинские отношения. Путин в статье излагает концепцию триединого русского народа (русские, белорусы, украинцы), который представляет собой единое культурное и духовное пространство исторической Руси. Современная Украина — порождение советской эпохи, во времена СССР получившее исконно русские земли, с которыми она в начале 1990-х вышла из состава единого с Россией государства, говорится в статье. По словам президента РФ, сегодня под воздействием внешних сил Украину пытаются превратить в «анти-Россию». Владимир Путин предупреждает о недопустимости такого сценария.