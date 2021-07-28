Певица Зара: У меня растут дети, о которых я мечтала

Певица Зара — заслуженная артистка России, артист ЮНЕСКО во имя мира, обладательница премий «Золотой граммофон», общественный деятель — отметила свой день рождения.

Карьера артистки началась в 12 лет — именно в этом возрасте она выпустила свой первый альбом «Сердце Джульетты» и стала финалисткой телеконкурса «Утренняя звезда». Хрупкая, нежная и одновременно глубокая — ее образ близок большой аудитории зрителей в России и за рубежом.

В интервью ФАН артистка рассказывает, не мешает ли карьере в шоу-бизнесе «правильный» характер, ради чего с детства стремилась на сцену, кто помогал ей на пути к успеху и как она воспитывает сыновей.

Фото из личного архива Зары /

С детьми решаем проблемы, не откладывая на потом

— Зара, как появилось ваше сценическое имя?

— Оно происходит от моего полного имени Зарифа, которым меня назвали в память о моей бабушке.

— Вы лирическая героиня на сцене, успешный музыкант и общественный деятель и еще мама двух сыновей. Мне кажется, именно вам можно задать вопрос о воспитании. Современные дети большую часть жизни проводят в онлайне — надо ли что-то с этим делать?

— Мы видим, как развиваются IT-технологии во всем мире, и это не может не интересовать молодое поколение. Конечно же, гаджеты являются частью нашей жизни, насильно «оттянуть» от них детей невозможно. Кроме того, уже много лет одна из дисциплин в школе — это информатика, и она тоже очень нравится детям. Если раньше все хотели быть юристами и экономистами, то сейчас люди еще хотят быть специалистами в IT-технологиях, за этим будущее.

— На фото в Instagram оба ваших ребенка в очках. Много времени проводят за компьютером?

— Дело в том, что зрение у нас испортилось, пока мы были на онлайн-обучении. Все предметы и все общение с педагогами шло именно по компьютеру. Думаю, все это дало результат. Да, у мальчиков зрение упало, но мы над этим работаем, мы делаем зарядку для глаз, стараемся очки носить не всегда, а только по необходимости.

— Какое образование и где получат дети, решается на семейном совете. Какое решение приняли вы? Учиться в России или за рубежом?

— Это сложный для каждой мамы вопрос, и однозначного ответа нет. Просто нужно держать руку на пульсе и в первую очередь смотреть, что детям интересно. Расслабились — чуть-чуть поднажать, при перегрузках — дать возможность отдохнуть.

Многие родители, отправляя детей учиться в заграничные элитные заведения, убеждены, что поступают правильно. А дети возвращаются домой далеко не самые окрыленные: оказывается, им там было плохо. Мы недооцениваем российское образование. Я считаю, что полноценное высшее образование нужно получать в России, оно хорошее. А при необходимости — стажироваться в зарубежных странах, чтобы подтянуть язык и освоить международную терминологию по выбранной специальности.

Сейчас мы делаем упор на изучение языков у детей, и оба моих сына делают успехи в этом.

— Ваши сыновья уже думают о будущей профессии? Пытаются ли по примеру мамы выбрать творческую стезю в жизни?

— Старшему сыну Даниилу сейчас 11 лет, а Максиму — 9. Пока каждые несколько месяцев у них меняются предпочтения. Младший, например, то хочет быть специалистом в IT-технологиях, а то преемником Гутерриша (Антониу Гуттериш — генеральный секретарь ООН. — Прим. ФАН) и говорит: «Гутерриш знает 4 иностранных языка, а я 5 иностранных языков знаю». Пока стандартный набор — плавание, футбол, языки.

— Некоторые мамы нанимают репетитора по русскому и литературе, решая проблему с чтением и словарным запасом ребенка. Ваши читают?

— Мы стараемся идти по нашей учебной программе. Мои ребята читают, иногда с охотой, иногда без охоты, иногда мы все вместе сидим и читаем. Очень важно для ребенка оставаться один на один со своим героем, со своими мыслями, анализировать и пересказывать сюжет.

У нас очень часто мысли «бегут вперед», и мы заикаемся; бывает наоборот: стараемся подобрать слова и не можем выразить мысль правильно. Они же у меня еще маленькие, поэтому если мы видим какую-то проблему, то стараемся ее решать, не откладывая на потом.

Фото из личного архива Зары /

Зритель очень чувствует фальшь

— Сейчас появились новые способы донесения музыки до поклонников — через тот же TikTok. Вы пробовали экспериментировать?

— Я заявлена практически во всех соцсетях и сама веду свои страницы. Год назад зарегистрировалась в TikTok. Мы, артисты, на мой взгляд, должны поддерживать новые формы продвижения музыки, своих идей, своих мыслей. Нам важно не терять связь с аудиторией. И если раньше артист должен был быть недоступным и стоять «на пьедестале», то сейчас ему нужно быть близким зрителю.

Зритель очень чувствует фальшь. Приближая к себе поклонников и потенциального слушателя, артист делает ответственный шаг — ты можешь как влюбить в себя зрителя, так и оттолкнуть. И грань здесь очень тонкая. Надеюсь, своего слушателя я не отталкиваю. Я бережно отношусь к нашей связи, стараюсь лично отвечать на сообщения в ленте или директе.

— Что это дает артисту?

— Артист все меньше зависим от телевидения и радио. Действительно, все ушли на музыкальные платформы, в различные соцсети. И теперь неважно, по каким причинам тебя нет на каналах — все равно твоя песня будет услышана. И это здорово! Особенно это видно на примере молодых исполнителей.

— Привычно думать, что желание покорить сцену — это как основной инстинкт, у женщин особенно. Разве не детская мечта — стоять в красивом платье, завораживать своим голосом и в ответ получать восторг публики? Ради чего на сцене вы?

— Мне есть что сказать зрителю, о чем поговорить с ним. Музыка — дело моей жизни, которым я занимаюсь с самого детства и которому продолжаю учиться и сейчас.

— Родители поддерживали вас на пути к славе?

— Именно папа, несмотря на его достаточно строгий нрав и строгие традиции, сильно поддержал мое детское увлечение музыкой, которое переросло потом в профессиональную деятельность. Поддерживал все мои шаги. Его вера в меня давала силы. Первые платья покупал для вступлений именно папа.

В те годы он работал на судостроительном заводе «Пелла» в Отрадном Ленинградской области, и у них были рабочие командировки в Финляндию и Болгарию. Сэкономленные суточные папа тратил на платья вместо аудиотехники, которую привозили его друзья и напарники в то время.

— Сколько же времени носилось каждое платье? И как из детских опытов сложился безупречный сценический образ?

— Детские сценические платья носились, пока я не вырастала из них, и никуда не пропадали, просто передавались сестрам. Меня и сегодня спрашивают: «Куда вы деваете платья?». Практически все платья работают.

На экране в одном и том же платье можно появиться от силы 3-4 раза, поклонники немедленно реагируют: «Зара, мы вас уже в этом платье видели!» Господи, ну оно же мое, сшитое, купленное! Мне же его не принесли на 5 минут для рекламы. Но все эти платья потом «отрабатывают» на гастролях.

Артист должен продумывать свой образ на сцене. Важно прожить композицию, не только внутренне, но и внешне передать характер и настроение песни. Поэтому я уделяю этому особое внимание.

instagram.com / @zara_music

Мне хочется дома походить босиком

— Какой цвет любимый?

— Это, наверное, банально, но черный. В нем очень много характера, который может быть абсолютно разным.

— Удивительно! У вас настолько яркий образ, что, кажется, вы всегда в красном!

— Я слежу за трендами и стараюсь быть в курсе всех модных тенденций. Я обращаю внимание на цвета сезонов — то это фуксия, то салатовый цвет. Красный, как и черный, — классический. Но с красным нужно быть очень аккуратной, у него масса оттенков: один красный может вас убить, а другой — раскрыть вашу красоту.

— Стремились ли вы экспериментировать с одеждой? Достаточно ли «намерялись» платьев, чтобы почувствовать себя в новых образах?

— Я достаточно консервативна в подходе к своему гардеробу. Да, выйти в вечернем платье на сцену — это, честно говоря, моя работа. В обычной жизни я ношу джинсы, спортивные костюмы, бейсболки. Я устаю от каблуков, и мне хочется дома походить босиком.

Быть красивой женщиной — это большой труд, и не всегда решают природные данные, иногда приходится идти и на какие-то жертвы. В обычной жизни я от всего этого отдыхаю: от косметики, от укладок и от красивых вечерних платьев тоже.

— У вас есть песни, посвященные Петербургу. Какое влияние оказал на вас этот город?

— Я очень люблю свой родной город, скучаю по нему, у меня осталась там квартира. Возвращаюсь в Санкт-Петербург всегда с трепетом и жду не дождусь сольного концерта, который должен состояться в ноябре в моем самом любимом зале — БКЗ Октябрьский. Очень надеюсь, что ничего не помешает воплотить в жизнь все творческие планы.

Этот город меня вырастил, сформировал. Благодаря Петербургу я полюбила удивительный жанр романса. Мне почему-то кажется, что это именно петербургский жанр, он у меня ассоциируется с обликом города. В общем, я люблю Петербург во всех его проявлениях…

— А москвичи на вас за дифирамбы родному городу не обидятся?

— Москвичи очень лояльны. Я никогда не видела пресловутой конкуренции «Петербург—Москва»: все-таки в столице живет очень много людей из разных регионов нашей страны.

— Семью, в которой вы родились, можно отнести к ленинградской интеллигенции. Какую роль сыграли в вашей жизни люди, которые вас окружали?

— Мне сложно говорить о самой себе в терминах «интеллигентный человек». Папа у меня — кандидат физико-математических наук, у мамы медицинское образование, но после некоторых жизненных ситуаций она все-таки решила посвятить себя нам, детям, за что я очень ей благодарна.

Петербург подарил удивительнейшие встречи, прежде всего с великим композитором Андреем Петровым, с Исааком Шварцем, дружбу с Людмилой Сенчиной. Этих великих людей, к сожалению, уже нет с нами, но я счастлива, что они были в моей жизни. Сегодня мы дружны со Светланой Крючковой.

Многие-многие деятели культуры были и являются нашими друзьями, все они помогли сформироваться мне как личности. Я получила актерское образование в Санкт-Петербургской академии театрального искусства, курс у нас музыкально-драматический. В какой-то степени выбор был сделан именно потому, что мы много общались с представителями творческих и актерских профессий.

Фото из личного архива Зары /

Добиваются успеха целеустремленные

— Ни один большой концерт со звездами, посвященный серьезной дате или событию в жизни страны, не проходит без вашего участия. Но при всей своей сдержанности вы работаете в сфере шоу-бизнеса. Не мешает ли «правильный» образ развиваться дальше?

— Это не образ: я такая, какая есть. Кого-то это может отталкивать, кого-то — притягивать. Я достаточно прямой и искренний человек, умею дружить и держать слово, выстраивать отношения и нести ответственность. На меня можно положиться.

Шоу-бизнес — такая же сложная сфера, как и любая другая, в которой есть свои слабые и сильные стороны. В России тысячи исполнителей, десятки тысяч талантливых ребят разного возраста, и конкуренция очень большая. Выдерживает и добивается успеха иногда даже не самый талантливый, а наиболее целеустремленный, работоспособный человек, умеющий сформировать вокруг себя эффективную команду.

— Многие артисты по мере взросления отказываются от продюсеров. Нужно ли вам быть за кем-то?

— У меня так получилось, что я действительно все взвалила на свои плечи. Долгое время я находилась под эгидой продюсерского центра и в конечном итоге поняла, что заслуживаю большей поддержки и внимания, чем получаю. За время «самостоятельного плавания» мне удалось выстроить отношения и с радиостанциями, и с телеканалами, с режиссерами концертов.

Мне кажется, профессия продюсера себя изжила — есть грамотные менеджеры, есть талантливые артисты. Больших продюсеров масштаба Юрия Айзеншписа или Максима Фадеева, которые болели бы за своего артиста, — единицы. Поэтому сейчас многие выбирают самостоятельный путь.

— В профессии и в творческой жизни вы самостоятельны и успешны. Можете ли себе позволить быть слабой? Как складывается личная жизнь?

— Сейчас я счастливая женщина, у меня двое прекрасных сыновей, которые заполняют все мое время и внутреннее пространство. У меня есть работа, которая тоже меня полностью поглощает, у меня прекрасные родители. Если когда-нибудь я встречу человека и во мне зажжется «огонь», то будет хорошо. Если нет, то я за все благодарю Вселенную и Бога — за прекрасную семью, любимейшую профессию, замечательных друзей. И пусть так продолжается как можно дольше.

— Какие творческие планы в новом персональном году?

— В этом году будут очень интересные музыкальные новинки, которыми я горжусь. Это большие красивые песни: премьера в августе, осенью выйдет долгожданный этнический альбом, и совсем скоро мы приступаем к съемкам нового клипа. Мы находимся в творческом процессе, и это прекрасно. Он доставляет большое удовольствие, хотя и очень трудоемкий, но результат того стоит.

— «Мы» —это?

— У меня большой команда: музыканты и танцоры, административная группа. Без них я бы точно не справилась.