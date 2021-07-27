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Рыбак из Мордовии угнал автомобиль, чтобы быстрее добраться до дома
Общество
Рыбак из Мордовии угнал автомобиль, чтобы быстрее добраться до дома
 /  Пресс-служба МВД России по Республике Мордовия

Саранск, 27 июля. Житель мордовского села угнал автомобиль, чтобы быстрее добраться до дома. Мужчина проехал несколько километров и бросил машину в овраге.

О пропаже служебного автотранспорта с бензоэлектрогенератором в полицию заявил руководитель местного аграрного колледжа.

Как выяснили полицейские, по дороге с рыбалки домой, угонщик заприметил в поле «УАЗ-220695» с приоткрытой дверью. Отсутствие ключа мужчину не смутило, он завел двигатель и благополучно добрался до села Ичалки. «Припарковав» ее в овраге за полкилометра, рыбак отправился домой.

Ранее ФАН писал о дерзком угоне в центре Москвы. Житель Калуги незаконно завладел автомобилем ДПС.

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россия мордовия угон автомобиля
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