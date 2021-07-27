Сексолог рассказала, могут ли партнерские роды отстранить мужчину от женщины

Санкт-Петербург, 27 июля. Партнерские роды набирают популярность среди молодых людей, но не все знают, что это действительно очень серьезный шаг, который требует зрелости обоих партнеров.

Психологическое состояние женщины во время родов нестабильно, они уязвима, а процесс рождения малыша — самый интимный и стрессовый. Есть мнение, что весь этот этап будущая мама должна пройти одна, поскольку мужчина может охладеть к супруге от увиденного.

В ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» сексолог, врач-психотерапевт Татьяна Гринева рассказала, могут ли парные роды оттолкнуть мужчину от женщины в сексуальном плане.

«Такое бывает, что мужчина увидел происходящее в родильном зале, когда его женщина рожает ребенка, и потом говорит, что перестал хотеть супругу после увиденного», — рассказала эксперт.

Сексолог уверена, что такие отговорки мужчины — это, скорее, отговорки из-за нежелания женщины, нежели действительно травма от увиденного при родах возлюбленной.

«Если люди взрослые и они решились на брак, то взяли ответственность. Дальше они берут еще большую ответственность, принимая решение родить ребенка. И если мужчина в таком ключе общается со своей женщиной, я предполагаю, что о любви, об уважении, о каком-то зрелом союзе между двумя партнерами речи быть не может», — заявила Татьяна Гринева.

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