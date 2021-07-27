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Пассажирский автобус протаранил столб перед главным зданием МГУ

  /   Обновлено: 27 июля 2021 17:42
Происшествия
Пассажирский автобус протаранил столб перед главным зданием МГУ
pixabay.com  /  PD

Москва, 27 июля. Автобус, перевозивший пассажиров, врезался в стену. Инцидент произошел напротив здания Московского государственного университета (МГУ).

ДТП произошло перед главным зданием МГУ имени Ломоносова. По предварительным данным, в результате аварии травмы получили пять человек. Среди них есть люди, находящиеся в тяжелом состоянии.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место ЧП. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения после аварии с участием туристического автобуса в Краснодарском крае. Жертвами ДТП стали 2 человека, еще 21 участник автокатастрофы получил травмы различной степени тяжести.

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