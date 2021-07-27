Суд Воркуты обязал ОАО «РЖД» оборудовать площадки для хранения отходов

Воркута, 27 июля. Воркутинский городской суд Республики Коми удовлетворил исковые требования транспортной прокуратуры в отношении ОАО «РЖД».

Нарушения законодательства при обращении с отходами производства и потребления были выявлены в ходе проверки Воркутинской транспортной прокуратуры Елецкой дистанции пути. Ведомство обнаружило, что компания «РЖД» хранила отработанные деревянные шпалы на открытых площадках, не отвечающих требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства, сообщил Федеральному агентству новостей информированный источник.

Железнодорожная компания по постановлению суда обязана оборудовать на данном участке площадки для хранения отходов третьего класса опасности, а также по их периметру соорудить сеть ливнестоков с автономными очистными сооружениями.