Статья 80: как президент Туниса объяснил масштабные изменения в стране

Тунис, 27 июля. Накануне президент Туниса Каис Саид заморозил работу парламента, отправил в отставку премьер-министра, отменил иммунитет депутатов и объявил о своем вступлении в должность главы Генеральной прокуратуры для возбуждения исков против ряда лиц. В принятии столь судьбоносных для государства решений он опирался на содержание Статьи 80 Конституции, которая позволяет ему идти на исключительные меры в случае существования «неминуемой опасности».

О начале реализации данных шагов президент сообщил сразу после экстренной встречи с руководством вооруженных сил и служб безопасности. О масштабных изменениях Саид объявил на фоне массовых протестов и беспорядков, охвативших улицы городов. Он объяснил, что его действия являются легитимными и основаны на Конституции, однако в политических кругах разразились споры относительно справедливости такого утверждения.

«В условиях неминуемой опасности, угрожающей целостности и миру в стране, а также ее независимости , и делающей невозможным нормальное функционирование органов государственной власти, Президент Республики вправе принять меры, которых требует эта исключительная ситуация», — гласит Статья 80 основного закона Туниса.

В ней также говорится, что «эти решения необходимо направить на то, чтобы как можно скорее вернуть государственный механизм к нормальной работе».

Обращаясь к народу, он сообщил, что принял ряд мер, которых требовала на тот момент исключительная ситуация в Тунисе, указав на погромы правительственных зданий, поджоги и грабежи, а также случаи саботажа и подкупа в целях обострения внутренних конфликтов и подстрекательства к уличным боям.

Саид добавил, что «возложенная на него ответственность требует соблюдения положений Конституции, чтобы спасти страну и общество». Он также предостерег от любого вооруженного ответа на данные шаги.

Меры, объявленные главой государства, действуют в течение 30 дней, сообщили в офисе президента. Народ встретил новость с ликованием. Десятки тысяч человек вышли на улицы столицы и других городов, пуская фейерверки и скандируя лозунги в знак приветствия перемен.

Однако тунисский парламент резко осудил решения президента, назвав их «неконституционными». По мнению депутатов, Статья 80 Конституции требует продолжения работы парламента и не санкционирует отставку правительства.