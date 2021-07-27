Баранец столкнул в «бою» российский истребитель Checkmate и F-35 ВВС США

Москва, 27 июля. Российский новейший одномоторный истребитель Checkmate сможет одержать верх над F-35 в воздушном бою, считает заслуженный летчик-испытатель РФ Магомед Толбоев.

Легкий боевой самолет Су-75 Checkmate («Шах и мат») недавно был представлен в ходе выставки МАКС-2021 и сразу же привлек к себе повышенное международное внимание, отметил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в своей статье. По его словам, реакция на истребитель была разная. К примеру, на Украине сразу же заговорили о том, что крылатая машина якобы является копией американского истребителя F-35, отметил он.

Ничего общего между Checkmate и F-35 на деле практически нет, отметил Баранец, сославшись на мнение бывшего конструктора ОКБ «Сухой», кандидата технических наук Вадима Лукашевича, которых уточнил, что эти два самолета имеют принципиально разные аэродинамические схемы. Тем не менее именно образец из США является главным конкурентом российского Су-75, подчеркнул военный обозреватель «Комсомольской правды».

Истребители из США и России являются представителями одного класса и оба обладают всеми качествами крылатой машины пятого поколения, уточнил Баранец. Он столкнул самолеты в воздушном «бою», так как характеристики обоих образцов известны, что дает возможность смоделировать гипотетическое сражение, несмотря на то, что летного прототипа Су-75 еще нет.

Баранец обратился к летчику-испытателю Анатолию Кнышеву, чтобы он принял участие в мысленном эксперименте. Пилот отметил, что Checkmate превзойдет F-35 в маневренном бою, так как американцы снизили требования к показателю маневренности в современных самолетах, сделав ставку на стелс-технологии, тогда как в России наоборот уделяют повышенное внимание этой характеристике. Кроме того, Су-75 сможет отслеживать и атаковать гораздо больше целей одновременно, чем иностранный конкурент. Радар, который будет установлен на истребителе из РФ, гораздо мощнее РЛС F-35. Тем не менее, по мнению Кнышева, бой будет проходит примерно на равных, а его исход будет зависеть от навыков и умения пилотов.

Герой России, генерал-майор, заслуженный летчик-испытатель РФ Магомед Толбоев также принял участие в этом мысленном эксперименте, заявив, что Су-75 без сомнений одолеет F-35. Он напомнил, что во времена войны в Корее в сторону советского МиГ-15 звучала точно такая же критика, как и в сторону Checkmate, однако она закончилась в тот момент, когда подбитые летчиками ВВС СССР американские F-86 Sabre начали падать пачками.

«Извините за высокий слог, но такая машина в сочетании с профессионализмом и русским духом летчика не может не обеспечить победу в воздухе», — уверен Толбоев.

Ранее американский военный аналитик Питер Сучиу рассказал, какой козырь имеется в рукаве Checkmate, кроме впечатляющих технических характеристик и невысокой стоимости. По его словам, одним из главных преимуществ самолета станет использование панорамного головного дисплея, а также многофункциональной сенсорной панели.

Кроме того, о новейшем российском боевом самолете высказался и военный эксперт Юрий Кнутов, передает «Царьград». По его словам, истребитель обладает массой различных достоинств, выгодно отличающих его от зарубежных конкурентов. Он подчеркнул, что Checkmate по многим параметрам превосходит F-35 ВВС США.