Американский адмирал рассказал, что не так с самым дорогим кораблем ВМС США

Вашингтон, 27 июля. Соединенные Штаты построили самый дорогой корабль в мире, но даже не удосужились проверить большую часть его высокотехнологичных систем, заявили американские эксперты.

Американские власти вложили колоссальные суммы в создание авианосца USS Gerald R. Ford, однако он получился слишком технологичным, отметил начальник военно-морских операций ВМС США, адмирал Майкл Гилден, на слова которого ссылаются авторы издания Popular Mechanics. По его словам, инженеры применили огромное количество различных технологий в конструкции корабля, однако большая их часть не была проверена должным образом.

Адмирал рассказал, что не так с самым дорогим кораблем ВМС США. Авианосец, по его словам, «отстает в своем жизненном цикле на несколько лет» из-за того, что не все его системы были протестированы. Он уточнил, что целых 23 конструкционных особенности значительно затрудняют использование USS Gerald R. Ford. Гилден заявил, что конструкторам стоит более осознанно подходить к вопросу внедрения различных технологий в военную технику.

USS Gerald R. Ford оснащен новейшим радаром и электромагнитной катапультой для самолетов, напомнили журналисты Popular Mechanics. Они также подчеркнули, что корабль получил 11 современных подъемников, предназначенных для боеприпасов. Авторы материала отметили, что только лишь сам авианосец, не считая палубные истребители, обошелся Вашингтону в 13 миллиардов долларов.

Корабль может нести на своем борту 75 единиц авиационной техники, а также четыре с половиной тысячи военнослужащих. Для защиты от воздушных атак авианосец оснащен различными противозенитными системами, в том числе и ракетными. USS Gerald R. Ford является новейшим кораблем ВМС США подобного класса. Срок его службы должен составить 50 лет.

Ранее американский военный эксперт Питер Сучиу раскритиковал этот авианосец, назвав его «дырой» в кармане Пентагона. По его словам, предполагаемые расходы на создание USS Gerald R. Ford были ниже итоговых на 27%. Однако, несмотря на свою дороговизну, корабль буквально преследуют различные проблемы, в том числе, и с туалетами.

Кроме того, эксперт из Израиля Яков Кедми объяснил нежелание России тратиться на большое количество авианосцев по примеру США, пишет «Царьград». По его словам, от подобных кораблей в наше время очень мало пользы, поэтому Москва не спешит вкладывать огромные средства в постройку авианосцев, так как в них нет смысла.