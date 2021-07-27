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Максим Дунаевский выступил против QR-кодов в театрах
Общество
Максим Дунаевский выступил против QR-кодов в театрах
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 27 июля. Композитор и художественный руководитель Московской областной филармонии Максим Дунаевский прокомментировал решение столичного департамента культуры о внедрении QR-кодов в театрах.

Культурные учреждения, которые введут систему пропуска по QR-кодам, смогут заполнять залы на 100%. Кроме того, зрителям не нужно будет сидеть в масках и перчатках. Однако Дунаевский выступил против этой меры, поскольку она, по его мнению, не поможет.

«Маски и перчатки предпочтительнее, все остальные ограничения ничего не дадут», — отметил композитор в комментарии «Радио 1».

Худрук филармонии считает, что его точка зрения подтверждается ситуацией с ресторанами. В столичных заведениях общепита работала система QR-кодов, но ее довольно быстро отменили, напомнил Дунаевский.

Одна из жительниц Москвы сделала тату с QR-кодом на руке для походов в кафе и рестораны. Девушка пояснила, что так гораздо проще проходить проверку в заведении.

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