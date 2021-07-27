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Семилетняя жительница Алтайского края погибла в ДТП
Происшествия
Семилетняя жительница Алтайского края погибла в ДТП
pixabay.com  /  Greyerbaby

Барнаул, 27 июля. Два автомобиля столкнулись на трассе в Алтайском крае. Один ребенок погиб, пятеро взрослых и подросток госпитализированы с травмами.

Смертельное ДТП произошло на 178-м километре трассы Крутиха — граница с Казахстаном. Водитель Kia Rio, двигаясь со стороны села Хабары в сторону Славгорода, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lexus RX 300.

В аварии погибла семилетняя девочка, она скончалась на месте от полученных травм. Пятеро взрослых и подросток увезены в больницу. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства случившегося уточняются.

Малолетний ребенок погиб в ДТП в Воронеже, еще шесть человек получили травмы.

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