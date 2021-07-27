«Браво!»: Манукян — о выступлении российских спортсменов на Олимпиаде

В японском Токио продолжаются летние Олимпийские игры. После четырех соревновательных дней у команды ОКР складывается все достаточно неплохо — 18 медалей: 4 бронзовых, 7 серебряных и 7 золотых. По общему числу наград россияне обошли хозяев Олимпиады — японцев — на одну медаль. Впереди — команды США и Китая с 9 золотыми наградами. Пока команда ОКР занимает промежуточное 4-е место в общекомандном медальном зачете.

Известный блогер и журналист Вадим Манукян в беседе с ФАН признался, что ради Олимпиады просыпается рано утром, и пока выступления россиян его очень радуют.

«Встаю каждый день в 5 утра, смотрю соревнования теннисистов, потом плавание, бывает, захватываю фехтование. Иногда попадаю на баскетбольные соревнования 3x3. Жаль, что в олимпийском футбольном турнире наших нет. Очень надеюсь, что россияне попадут в тройку сильнейших по итогам Олимпиады в общем зачете. Все больше золотых медалей берем, именно по ним турнирная таблица и выстраивается. Есть надежда на медали в олимпийском теннисном турнире. Там и Карен Хачанов неплохо играет, и Медведев уверенно идет, да и Настя Павлюченкова тоже хороша. В основном теннисный турнир я активнее всего и смотрю», — сказал он.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Манукян также высказался об исторических победах российской сборной на Олимпиаде.

«Порадовали медалями ребята — пловцы, гимнасты, гимнастки, тхэквондисты. Золото — в соревнованиях, где либо давно не брали первое место, либо вообще никогда не стояли на самой высокой ступеньке пьедестала. Браво!» — восхищается Манукян.

Ранее российские гимнастки — Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова и Виктория Листунова — завоевали золото на Олимпийских играх в Токио. Спортсменкам из России удалось набрать 169,528 балла после четырех видов программ. Серебро досталось гимнасткам из США, заработавшим 166,096 балла. Третьими стали британские спортсменки с результатом 164,096 балла.