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«Талибан» подорвал опоры ЛЭП и оставил Кабул без электричества
Весь мир
«Талибан» подорвал опоры ЛЭП и оставил Кабул без электричества
Global Look Press  /  Ameer Al Mohammedaw / dpa

Кабул, 27 июля. Боевики радикального движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) подорвали опоры линии электропередач (ЛЭП) в провинции Баглан, что оставило столицу и близлежащие районы без света. Об этом сообщила Национальная энергетическая компания Афганистана (DABS) в своем пресс-релизе.

«Сегодня (27 июля. — Прим. ред.) во время военных действий в районе Килагай (провинция Баглан) были повреждены опоры ЛЭП, в результате чего в Кабуле и ряде провинций отключили электричество. Технический персонал DABS пытается решить проблему и повторно подключить электричество по мере улучшения ситуации», — говорится в заявлении компании.

Электричество как мишень боевиков

Опоры ЛЭП периодически становятся целями боевиков террористических организаций в ходе боестолкновений.

«За последние шесть месяцев было повреждено 39 опор линий электроснабжения, которые обеспечивают импорт электроэнергии в Афганистан», — рассказал сотрудник DABS Сангар Ниази в интервью Al Jazeera еще в середине июля.

Через эти опоры ЛЭП Афганистан покрывает почти 70% своей потребности в электричестве за счет импорта из соседних стран (Таджикистана, Узбекистана и Туркмении).

Восстановление одной такой конструкции стоит примерно 100 тысяч долларов, а более мелкие повреждения обходятся в сумму от 500 до 5000 долларов. За последнее время на ремонтные работы DABS потратила уже около 1 млн долларов.

Впрочем, сотни тысяч афганцев уже привыкли к регулярным блэкаутам и вынуждены выполнять повседневные обязанности за короткий период подачи энергии. Жители Кабула, в частности, получают всего несколько часов электричества в день, некоторые кварталы даже менее 60 минут. Этого достаточно только для зарядки мобильного телефона.

Ситуация в стране

За последние два месяца талибы захватили больше афганской территории, чем когда-либо, с тех пор как они были отстранены от власти в 2001 году.

Ранее представитель этого радикального движения Забиулла Муджахид заявил о контроле над 90% рубежей страны. В частности, «Талибан» взял под свое управление большую часть границ с Ираном, Таджикистаном, Туркменией, КНР и Пакистаном.

В то же время правительственные силы не намерены капитулировать. Утром 27 июля афганская армия объявила о ликвидации 187 и ранении 112 боевиков. Таким образом, в настоящее время активные военные действия идут в 15 из 34 провинций страны. ВС официального Кабула прежде всего пытаются защитить от талибов крупные города, пограничные переходы и шоссе.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан талибан электроэнергия
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