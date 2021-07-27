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Зачем без денег за границу: в Госдуме поддержали изъятие загранпаспортов у должников
Общество
Зачем без денег за границу: в Госдуме поддержали изъятие загранпаспортов у должников
media.slovoidilo.ua  / 

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, подготовленную в МВД, по которой допускается изъятие загранпаспортов у должников. В беседе с корреспондентом ФАН депутат Государственной думы Сергей Вострецов поддержал эту идею.

«А что делать за границей, когда денег нет? Сначала нужно отдать все долги, которые накопились, а только потом отправляйтесь куда хотите. Полстраны алименты не платит. Считаю, что это одна из мер. Я бы дальше шел и [водительские] права бы забирал», — заявил политик.

Зачем без денег за границу: В Госдуме поддержали изъятие загранпаспортов у должников
Федеральное агентство новостей  / 

Сергей Вострецов считает, что такое наказание можно назвать справедливым. Правда, это не должно касаться задолженностей, которые связаны с заболеваниями и другими сложными жизненными обстоятельствами.

«Наказание тогда эффективно, когда оно неизбежно. У нас полстраны не платит налоги, а работают в серой зоне, не говоря уже о золотой молодежи, которая не платит штрафы. Закон, который можно нарушить, не принесет никакого эффекта», — объяснил собеседник ФАН.

Ранее стало известно, что российские власти могут обязать указывать класс энергоэффективности жилья при продаже и сдаче в аренду. Данная мера предполагает, что граждан будут оповещать о потенциальной экономии на жилищно-коммунальных услугах.

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