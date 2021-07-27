Украинский эксперт Чмут признал неспособность ВСУ сбивать беспилотники ополчения

Киев, 27 июля. Средства противовоздушной обороны, стоящие на вооружении ВСУ, абсолютно бесполезны против беспилотников ополчения ДНР и ЛНР, заявил украинский военный эксперт Тарас Чмут.

БПЛА, используемые ополчением Донецкой и Луганской народных республик, передвигаются на высотах, недосягаемых для средств противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины, заявил Чмут в беседе с журналистами местных СМИ. В пример он привел зенитно-ракетный комплекс «Оса», радиус действия которого составляет десять километров, а максимальная высота — пять. Эксперт подчеркнул, что летящий на высоте пяти с половиной километров беспилотник ополченцев система видит, но дотянуться уже не может. То же самое относится и к комплексам ПВО «Шилка», «Тунгуска», «Стрела-10», а также к ПЗРК, посетовал он.

«Мы видим беспилотники. Выявить его для нас значительно легче, чем уничтожить. И даже если мы делаем пуск, что относительно часто происходит сейчас, то это не является гарантией того, что старая ракета 80-х годов, она попадет, долетит и штатно сработает», — признал Чмут неспособность ВСУ сбивать беспилотники ополчения.

Средства противовоздушной обороны ВСУ не могут справиться с БПЛА ополченцев и сбить их банально из-за возраста, констатировал эксперт. По его словам, имеющиеся у украинских войск комплексы уже давно превратились в старый хлам, так как им не меньше трех десятков лет, что и является причиной бесполезности ПВО ВСУ против беспилотников ополчения.

Ранее депутат Народного совета ДНР Мирослав Руденко предупредил Киев о серьезных последствиях в случае попытки ВСУ силового захвата территорий Донбасса. По его словам, украинские власти «обломают зубы», если решатся напасть на Донецкую и Луганскую народные республики.

Кроме того, официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказал о неудачной попытке группы украинских снайперов устроить вооруженную провокацию на линии разграничения в Донбассе, сообщает «Царьград». По его словам, солдаты ВСУ погибли при пересечении собственного минного поля, подорвавшись на одной из мин.