Правительство Ливии ввело двухнедельный карантин в рамках борьбы с коронавирусом

Триполи, 27 июля. Премьер-министр переходного Правительства национального единства Ливии Абд аль-Хамид Дабиба подписал распоряжение о введении ограничительных мер на большей части территории страны в связи с COVID-19. Комендантский час вступит в силу с 18:00 до 06:00 следующего дня в ближайшие сутки.

На официальном сайте кабмина опубликовано постановление № 228 от 2021 года. Согласно документу, в период с 27 июля по 9 августа включительно в центральном и западном регионах полностью останавливается предпринимательская деятельность. Все кафе, рестораны, клубы, парки и сады закрываются, а массовые мероприятия отменяются.

Службы безопасности, ЖКХ и медицинские учреждения продолжат работу в штатном режиме. Также разрешается осуществление грузовых перевозок.

Представители кабинета министров уточнили, что решения о закрытии учебных заведений и коммерческой деятельности принимаются соответствующими комитетами или муниципалитетами только после согласования с Минздравом Ливии.

مجلس الوزراء: حظر تجول لمدة إسبوعين في هذه المناطق https://t.co/zMZ4pktKx5 — بوابة افريقيا الاخبارية Afrigatenews (@afrigatenewsly) July 26, 2021

Москва и Триполи в апреле 2021 года подписали соглашение о поставках отечественной вакцины «Спутник V» в североафриканское государство. Премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба одним из первых сделал прививку, дав старт национальной программе по вакцинации.

Тем не менее очередная волна пандемии зафиксирована в Ливии. РФ доставила новую партию лекарственных препаратов, в состав которой вошли 100 тыс. доз. Столичная администрация установила полевые палатки, куда пригласили местных жителей привиться от опасного заболевания.