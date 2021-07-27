Певица Пелагея разрешила экс-супругу забрать к себе 4-летнюю дочку Таисию

Москва, 27 июля. Певице Пелагеи и хоккеисту Ивану Телегину удалось после развода прийти к согласию в вопросе воспитания дочки. Артистка даже разрешила экс-супругу на время забрать ребенка к себе.

Новость о разводе Пелагеи и Телегина в 2019 году поразила весь российский шоу-бизнес. Практически сразу хоккеиста уличили в интрижке с бизнесвумен Марией Гончар. Фанаты были уверены, что звездная пара попытается сохранить семью ради дочки Таисии. Однако примирение так и не состоялось. Развод супругов длился очень долго из-за имущественных претензий.

По информации СМИ, Пелагея и Телегин до сих пор продолжают решать вопросы недвижимости. Эти разногласия сказывались на общении хоккеиста с 4-летней Таисией. Спортсмен лишь изредка мог навещать наследницу. Однако экс-возлюбленные, судя по всему, сумели договориться и теперь стараются поддерживать общение ради воспитания ребенка.

Пелагея даже позволили бывшему мужу забрать 4-летнюю Таисию на время к себе. Девочка гостит у своего отца, а сам хоккеист не может нарадоваться на наследницу. На днях Иван Телегин показал трогательный снимок с дочкой. В кадре маленькая Таисия уселась на колени отца и, прижавшись к нему, улыбается в камеру.

Подписчики хоккеиста оставили множество теплых комментариев на его странице. Многие начали спорить на кого похожа 4-летняя Таисия. Фолловеры уверены, что с каждым годом девочка начинает все больше походить на Телегина.

«Глаза папины, улыбка мамина. Прелестная куколка»; «Даже суровые хоккеисты могут быть милыми, если рядом такое сокровище — любимая доченька»; «Копия папа! Вот увидите, с годами еще сильнее будет на отца похожа!» — написали пользователи Сети.

Недавно певица Пелагея попала в базу судебных приставов. Артистку разыскивают из-за задолженности по налогам. Исполнительница по неизвестной причине задолжала государству сумму, которая, скорее всего, является для нее небольшой.