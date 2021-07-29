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Блогер Манукян на личном опыте прочувствовал, как изменился Петербург при Беглове
Общество
Блогер Манукян на личном опыте прочувствовал, как изменился Петербург при Беглове
gov.spb.ru  /  Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Тему благоустройства Санкт-Петербурга губернатор города Александр Беглов поставил во главу угла. Об этом ФАН заявил блогер, журналист, общественный деятель Вадим Манукян.

Собеседник Федерального агентства новостей живет в Ростове-на-Дону, но в Северной столице он частый гость. Манукян — ведущий и постоянный участник нескольких проектов ФАН. Постоянно приезжая в Петербург, Манукян замечает, как город меняется в лучшую сторону. Блогер уверен, что в этом большая заслуга губернатора Северной столицы Александра Беглова, который не только сам является опытным хозяйственником, но и умеет привлекать инвесторов, готовых вкладываться в крупные инфраструктурные проекты, а также добиваться «вливаний» из центра.

«Я в последнее время довольно часто бываю в Санкт-Петербурге и вижу, что город на глазах преображается, — отметил Манукян в комментарии ФАН. — Для меня как для жителя крупного административного центра, коим является Ростов, очевидно, что питерское преображение — заслуга вашего градоначальника. Вижу, что при губернаторстве Александра Беглова тема благоустройства поставлена в городе во главу угла. Очевидно, что и с привлечением инвестиций все обстоит довольно благополучно. В целом, на мой взгляд, сегодня Северная столица по многим направлениям берет пример с Москвы, но при этом не забывает и о самобытности города с его великой историей».

Петербург во время празднования Дня ВМФ
Невские Новости  / Наталия Казакова

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Санкт-Петербург обсудил с Александром Бегловым развитие транспортной инфраструктуры в Северной столице. Президент предложил подумать о строительстве нового автомобильного обхода Петербурга. Губернатор высоко оценил предложение Путина. По словам градоначальника, такие идеи были еще в 2000-х годах, но проект так и не был реализован из-за отсутствия финансирования. По мнению Александра Беглова, такой амбициозный проект актуален как для Петербурга, так и для Ленинградской области.

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путин петербург манукян беглов
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