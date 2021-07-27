В мраморном карьере на Урале прошел международный фестиваль музыки и скульптуры

В Свердловской области рядом с селом Мраморское прошел международный арт-фестиваль скульптуры и пения. И не в привычном формате. Организаторы провели его в мраморном карьере. По их словам, цель фестиваля — повышение привлекательности городской среды и возрождение культурной памяти и патриотического отношения к малой родине.

Организатор фестиваля Эльвира Самохина рассказала, что у людей есть потребность не просто наслаждаться музыкой, но и знакомиться с различными ее жанрами в эксклюзивной обстановке с необычным звучанием.

«Начнем с дня мраморной музыки. Мы просто все время говорим то, что Урал — это промышленная площадка, а мы своим проектом хотим показать, что Урал дает огромные возможности для реализации культурных проектов, причем международного характера. Мы с вами видим вот этот действующий карьер глубиной 70 метров, который напоминает своим видом греческий амфитеатр. И мы подумали, почему бы его не использовать как концертную площадку. Звук идеально расходится», — рассказала Эльвира Самохина.

Довольными мероприятием остались не только организаторы, музыканты и скульпторы, но и зрители.

«В принципе, я сама не творческий человек. Я врач. <...> Это было колоссальное, духовное что-то, аж мурашки пошли по коже. Звучание, какое-то отражение самой музыки идет от мрамора. И восприятие... Просто хочется глаза закрыть и слушать. В какую-то нирвану попадаешь. Вот у меня было такое ощущение», — поделилась впечатлениями Гулшан Долонбаева.

Фестиваль проходит в селе Мраморское с 2018 года. В 2019-м в мероприятии приняли участие скульпторы из семи государств. На этот раз к ним присоединились деятели искусства еще из трех стран, в том числе Лука Радоевич из Сербии и Кирилл Крохолев из Белоруссии.