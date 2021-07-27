«Я люблю работу, а она меня»: замглавы отдела СК Всеволожска о профессиональных буднях

Замглавы следственного отдела по Всеволожску следственного управления СК РФ по Ленобласти Ирина Романова рассказала ФАН о громких преступлениях и своей карьере.

Ежегодно 25 июля в России отмечают День сотрудника органов следствия. ФАН продолжает серию публикаций о работе ведомства в рамках проекта «От Выборга до Подпорожья: история следствия Ленинградской области».

Ранее уже были представлены интервью с руководителями следственных отделов Ленобласти. Они вспомнили самые резонансные преступления, громкие расследования и поделились подробностями о работе. Федеральное агентство новостей представляет интервью с заместителем руководителя следственного отдела по Всеволожску Ириной Романовой. С ней корреспондент агентства поговорил о самых резонансных преступлениях, а также о том, почему она стала следователем.

В 2020 году Всеволожск потрясло жестокое и циничное убийство Елены Шпак в собственном салоне красоты. Ужаса добавило и то, что почти сразу по горячим следам по подозрению в расправе задержали ее супруга — уроженца Белоруссии Сергея Шпака. По версии следствия, он вломился в салон, расстрелял жену, а добивал жертву ударами топора. Позже станет известно, что пара разводилась, а причиной трагедии стала внезапная вспышка ревности.

Федеральное агентство новостей / Наталья Макеева

Расследование уголовного дела об убийстве Елены Шпак завершено, его слушают в суде Всеволожска. Материалы по делу поступили в мае, однако по разным причинам заседания пока не состоялись, сообщается на сайте суда. В процессе следствия Шпак заявлял, что у него не было в планах убивать экс-супругу. Однако собранные по делу доказательства и показания свидетелей указывают на обратное.

«На теле погибшей была обнаружена совокупность телесных повреждений — от пистолета «Оса», а также рубленные раны — вторым орудием убийства был топор. Версия на тот момент обвиняемого была такой: что он пришел поговорить после того, как узнал, что супруга подала заявление о расторжении брака. Следствием установлено, что жертва получила не менее трех ранений из пистолета. На этапе следствия он заявлял, что топором он удары не наносил, а бил якобы пакетом, в котором находился топор. Конечно, эта версия была опровергнута рядом проведенных экспертиз. К тому же имелись записи с камер наблюдения, которые зафиксировали факты нанесения ударов топором», — рассказала Романова.

Дополнительно в рамках расследования дела провели психолого-психиатрическую экспертизу. По ее результатам Шпак был признан вменяемым, следовательно, он осознавал свои противоправные действия и мог оценивать последствия. Заключение специалистов ленинградского областного бюро судебно-медицинской экспертизы легло в основу обвинения.

После этих трагических событий родителей лишилась пятилетняя дочка Сергея и Елены Шпак. Следователям пришлось заниматься не только расследованием обстоятельств преступления, но и устройством ребенка, так как жить ей было больше не с кем. Сразу после возбуждения дела стало известно, что у девочки в России нет больше никаких родственников и опекать ее некому. Вместе с органами опеки сотрудники СК РФ сначала определили ребенка в социальное учреждение, а потом стали искать родных за рубежом.

«Вместе с участием контролирующих органов мы нашли родственников девочки, которые проживают в Израиле и в Молдавии. Помогли наладить процедуру оформления документов и буквально через неделю ребенка забрали родственники. Опекуном девочки стал ее родной дядя. Нельзя было затягивать, поэтому вопрос о проживании девочки с родственниками пришлось решать оперативно», — говорит Ирина Романова.

Резонансные и громкие преступления во Всеволожском районе Ленобласти происходят периодически. Многие из них — на бытовой почве. Корреспондент ФАН расспросил Романову о специфике региона и причинах уровня преступности в нем.

«Всеволожский район считается одним из крупнейших муниципальных образований в стране, что главным образом обусловлено массовой застройкой и численностью населения. Преобладает число регистрируемых тяжких и особо тяжких преступлений против личности, половой неприкосновенности. В этом году мы делаем акцент и на выявления преступлений в сфере экономической деятельности. Кроме того, у нас много крупных земельных участков, которые, как правило, сдают в аренду. Так возникают преступления в сфере экологии. Размещают строительные и бытовые отходы, а собственники земель иногда об этом даже не подозревают. В этом году по одному такому делу возместили ущерб государству на 32 млн рублей. Собственник участка был обязан привести в порядок землю, произвести рекультивацию. Неизменной остается задача по защите прав и интересов несовершеннолетних. Тем более, что в этом году, как это не печально, мы фиксируем рост такого рода преступлений», — заметила собеседница ФАН.

Фото из личного архива Ирины Романовой /

Больше чем про уголовные дела Романова может рассказать разве что о своей службе. В следствие она пришла еще будучи студенткой. Во время учебы в школе 12-летняя девочка приходила на работу к своей сестре, которая в те годы была секретарем в прокуратуре. Собеседница ФАН предположила, что уже тогда стала любить следствие.

«В 19 лет, когда я решила устроиться в следствие, понимала, что у меня нет ни родных, ни знакомых, которые работают в системе и могут что-то посоветовать. В своей семье я одна такая — больше у нас никто не работает в правоохранительных органах. На третьем курсе вуза я перевелась на заочную форму обучения и пришла работать секретарем в прокуратуру. Параллельно с основной своей работой я всегда старалась выезжать куда-то со следователями, чтобы набираться опыта именно в следственной работе. Нужно было изучить, как оформляются документы, понять, смогу ли я вообще выезжать на места происшествий. Непосредственно в следствие я попала случайно — меня во Всеволожском районе знали и, когда появились вакантные должности следователей, мне позвонили и позвали. Это решилось буквально за один день. Я любила работу, а она любила меня, поэтому все было легко», — говорит заместитель руководителя следственного отдела.

По словам Ирины Романовой, она никогда не скучала на дежурствах — с первых дней работы постоянно что-нибудь происходило. Тогда 22-летней Ирине приходилось работать наравне с опытными следователями. Наверное, поэтому за годы служба ее так закалила. Теперь она не представляет свою жизнь без следствия в родном Всеволожском районе.