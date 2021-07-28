Расследование Bellingcat о «33 «вагнеровцах»»: дословный перевод

Исследовательская группа Bellingcat в очередной раз анонсировала выход фильма-расследования WagnerGate, посвященного фиаско Службы безопасности Украины и провалившейся попытке похищения россиян в Минске.

Релиз неоднократно переносился: сперва апрель, затем май и, вот наконец, годовщина операции – 29 июля. Версий об основном векторе расследования несколько, но эксперты сходятся в одном мнении: с помощью ролика спецслужбы США готовят почву для очередной смены политических декораций в Киеве.

Редакция Федерального агентства новостей выяснила, что существует как минимум две версии фильма. Именно поэтому весной фильм не вышел — так решили кураторы журналиста Христо Грозева из ЦРУ. Блок на публикацию был поставлен из-за поменявшейся политической ситуации на Украине и желания США шантажировать «расследованием» Владимира Зеленского и его команду.

Содержание:

1. 33 богатыря и «Белорусочка»

2. «Шаман» позвонит

3. Возвращение домой и «след Банковой»

4. Все дороги ведут в США

5. Кина не будет?

6. Фильм не про Россию

7. А при чем тут Грозев?

8. Триггер политического хаоса

9. Не Зеленским единым

10. За месяц до визита в Белый дом

Федеральное агентство новостей /

Но давайте вспомним, о чем, собственно, нам якобы хотят рассказать подшефные Христо Грозева. 29 июля 2020 года информационное агентство БелТА сообщило, что белорусские силовики задержали 32 «боевиков иностранной частной военной компании» в санатории «Белорусочка» под Минском. Еще один человек был задержан на юге страны.

Важно, что это событие произошло буквально в преддверии президентских выборов в Белоруссии. Ситуация в стране была тревожной, президент страны Александр Лукашенко готовился к массовым выступлениям. На протяжении нескольких месяцев он говорил, что «некие силы готовят беспорядки в стране», и даже прямо намекал на то, что в случае нехватки смутьянов на территории страны, со стороны могут подтянуть частные военные компании. Не исключено, что к этой мысли Лукашенко также подвели, скажем так, доброжелатели.

По данным белорусских СМИ, силовики получили информацию о «прибытии на территорию Белоруссии 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Факт задержания вызвал неоднозначную реакцию, а само оно походило на плохо срежиссированный спектакль.

Федеральное агентство новостей /

Эксперты и СМИ рассматривали разные версии события вплоть до самой низкой конспирологии, Лукашенко утверждал о наличии у него данных, что в дестабилизацию Белоруссии «вложены миллиарды долларов», а задержанные «вагнеровцы» дали показания и «были направлены специально в Беларусь» в ожидании дальнейших распоряжений.

Однако 6 августа вышло расследование «Комсомольской правды».

Федеральное агентство новостей /

Как стало известно военному корреспонденту «Комсомольской правды» Александру Коцу, россияне в Минске оказались действительно неслучайно, но совсем не с той целью, о которой все говорили выше. Специалисты из СБУ во взаимодействии с сотрудниками ЦРУ на протяжении нескольких месяцев собирали людей, участвовавших в боевых действиях на территории Донбасса, чтобы провернуть крупную спецоперацию. О ее сути пойдет речь ниже.

Используя сирийские виртуальные номера, неизвестный обзванивал бывших ополченцев Донбасса и сотрудников ЧОПов — всех, кто потенциально мог подпадать под описание членов российских частных военных компаний, про которых любят писать западные СМИ и ангажированные эксперты ООН. Одним из успешно завербованных лиц стал Артем Миляев, также известный под позывным «Шаман»: он вызвался помочь сформировать группу для выполнения задачи в Ливии.

Федеральное агентство новостей /

Помимо первоначальных кураторов, Шамана и его группу стал вести некий «менеджер по безопасности «Роснефти» Сергей Викторович Безинский», которого в реальности не существовало: с добровольцами заключались контракты от лица некой компании ИООО «РН-Запад».

Федеральное агентство новостей /

Если первоначально «Шаману» сказали подобрать 90 человек, то к концу мая это число увеличилось до 180. Все анкетные данные с фотографиями и банковскими реквизитами переправлялись в «офис «Роснефти». А уже в середине июля неизвестный абонент «погиб» в Ливии: вместо него появился новый куратор, который заманивал людей в Венесуэлу по линии «Роснефти». О Ливии больше речи не шло, а 180 человек нужно было разбить на пять групп. Первой должна была лететь группа «Шамана» 24 июля. Все остальные так и не успели отправиться в путь.

Первоначальный маршрут был следующим: Минск — Стамбул — Гавана — Каракас. Как выяснил Александр Коц, билеты для групп приобретались через зарегистрированные в Киеве компании. Прибыв в Белоруссию, группа «Шамана» встретилась с неким Геннадием Компаном, который показал липовые документы и доставил «вагнеровцев» до Минска на двух микроавтобусах.

/ Федеральное агентство новостей

Компан — не единственный фальшивый сотрудник не существующей «дочки» «Роснефти» ИООО «РН-Запад». Размещением россиян в Минске занималась «сотрудница посольства России в Турции» Лариса Самарина, которая точно так же пользовалась виртуальным номером. И именно она забронировала санаторий «Белорусочка» для размещения группы «Шамана»: командир узнал о переносе рейса с 24 на 30 июля накануне прибытия в Белоруссию и уже на границе получил указания уничтожить старые билеты.

29 июля «33 богатырей» задержали белорусские силовики. На руках у них был полный список лиц, которые должны были лететь из Минска в Стамбул. И тут в игру неожиданно вступила третья сторона.

Федеральное агентство новостей /

Сразу же после задержания «вагнеровцев» на территории Белоруссии генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что будет добиваться их выдачи Украине. Владимир Зеленский тогда же завел речь о необходимости привлечь граждан РФ к «уголовной ответственности» за участие в боевых действиях на территории Донбасса.

Однако в день выхода расследования «Комсомольской правды» Александр Лукашенко заговорил о необходимости визита представителей прокуратуры не только Украины, но и России в Белоруссию для прояснения ситуации. Накануне состоялся телефонный разговор с Владимиром Зеленским. По словам Лукашенко, россиян он выдавать не собирался. Но это расходится с украинской версией: советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк 25 июня 2021 года сообщал, что президент Белоруссии, напротив, обещал передать «вагнеровцев» украинской стороне.

Но визита прокуратуры не потребовалось. 7 августа между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор, а уже спустя неделю граждан России отпустили на свободу. В сентябре Лукашенко признал, что им при этом принесли извинения.

На фоне урегулирования ситуации с «вагнеровцами» на Украине разразился скандал: депутат Верховной Рады Украины от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко подтвердил, что операцию по поимке граждан РФ действительно организовали спецслужбы Украины. По его же словам, в провале виновато окружение Владимира Зеленского: якобы там решили не портить отношений с Россией.

По основной версии, которую раскручивают противники Зеленского, один из влиятельнейших местных политических игроков, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, присутствовал на докладе начальника Главного управления разведки МО Украины Василия Бурбы и первого заместителя председателя Службы безопасности Украины Руслана Баранецкого Зеленскому 24 июля. Именно Ермак начал возражать против проведения операции в намеченные сроки. Несмотря на протесты силовиков, Зеленский приказал перенести операцию на 30 июля, «чтобы была возможность объясниться с Москвой».

Федеральное агентство новостей /

Согласно первоначальному замыслу, самолет с «наемниками», следовавший по маршруту Минск — Стамбул, должны были бы приземлить на территории Украины под «благовидным» предлогом (например, после информации о минировании). «Вагнеровцев», которых бы обвинили в развязывании боевых действий на территории Донбасса, планировалось снять с рейса и арестовать.

Подобный шаг позволил бы команде Зеленского набрать популярность в глазах собственного радикально настроенного электората и увеличить престиж украинских спецслужб на мировом уровне. Западные же кураторы Украины, которые являлись истинными бенефициарами всей этой ситуации, получили бы эскалацию между Россией, Белоруссией и Украиной.

Федеральное агентство новостей /

Однако, как заявляет Алексей Гончаренко со ссылкой на источники в Главном управлении разведки МО Украины, за сутки до запланированного на 30 июля вылета кто-то из Офиса президента «слил» информацию белорусской стороне. Требование проверить на полиграфе присутствовавших на совещании у Зеленского лиц с целью определения инициатора утечки так и не было выполнено, а уже 5 августа с должности сняли главу ГУР Бурбу — Зеленский таким образом якобы подчищал следы.

Но версия с привлечением россиян к ответственности на территории Украины — далеко не единственная. И истинные заказчики операции находились совсем не в Киеве, и тем более, не в Москве.

Федеральное агентство новостей /

Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей утверждает, что вся операция была спланирована сотрудниками Центрального разведывательного управления США, для которых СБУ являлись лишь исполнителями.

По словам Шугалея, российских граждан планировалось обманом заманить на подконтрольную ливийскому Правительству национального согласия территорию в Триполи.

В марте-апреле 2020 года агентами ЦРУ, прикомандированными к африканскому командованию Вооруженных сил США по направлению Триполи, была запланирована операция совместно с гражданами Украины, сотрудниками СБУ. Согласно плану вышеуказанных лиц, граждан РФ в возрасте от 20 до 50 лет должны были переместить на территорию аэропорта Митига (Триполи), там переодеть в военную униформу «мультикам», после чего расстрелять. Далее тела планировалось перевезти на юго-восток от Триполи в район Тархуны. Когда трупы будут подброшены, можно смело всему миру заявить: уничтожена диверсионно-разведывательная группа ЧВК «Вагнер». Именно с этой целью офицеры ЦРУ вступили во взаимодействие с СБУ.

Федеральное агентство новостей /

Операция провалилась, как считает Максим Шугалей, из-за намеренного затягивания процесса турецкой стороной. Согласно данным его ливийских источников, массовая гибель россиян на подконтрольных туркам территориях в Ливии могла бы скомпрометировать Анкару в глазах международного сообщества и осложнить и так натянутые отношения с Москвой.

Случай с почти выманенными на территорию Украины «33 богатырями» не единственный: 6 октября 2016 года в аэропорту Борисполя, который также был транзитным пунктом на пути к конечному пункту назначения, был арестован гражданин Бразилии Рафаэль Лусварги.

Федеральное агентство новостей /

Военнослужащие Главного управления разведки МО, представившись сотрудниками липовой организации «Омега», предложили бразильцу выгодный заказ по охране судов в Шри-Ланке. Бывшего ополченца выманили бразильца на Украину, где Лусварги задержали по прибытию в Борисполь по выписанному двумя днями ранее ордеду на арест. Впоследствии Лусварги осудили на 13 лет по обвинению в наемничестве, а потом передали по программе по обмену военнопленными на Донбасс.

Важно в этой истории другое: арест и приговор Рафаэлю Лусварги стал юридическим прецедентом (на Украине с 2006 года введены элементы прецедентного права). Поэтому задержание «вагнеровцев» проходило бы уже по готовой и отработанной схеме.

Но операция провалилась, благодаря чему на Украине появилась версия о госизмене Владимира Зеленского. Раскручивать ее выгодно как прямым политическим противникам нынешнего украинского президента, например, Петру Порошенко, так и западным кураторам, которые заинтересованы в том, чтобы вывести в политическое поле Незалежной новые лица.

Об этих событиях и планировал сделать расследование «независимый» Bellingcat.

Федеральное агентство новостей /

10 марта 2021 года в Киев прибыл один из основных расследователей Bellingcat Христо Грозев для проведения съемок документального фильма, посвященного «Вагнергейту» — именно такое название получил проваленный спецслужбами Украины «кейс» с задержанием «33 богатырей». Картину планировалось выпустить на стриминговой платформе Netflix. Впервые о намерении снять фильм Грозев сообщал в интервью Алесе Бацман 21 декабря 2020 года.

Федеральное агентство новостей /

21 марта бывший первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный рассказал о том, как принял участие в расследовании.

«Внутри страны сейчас выстроена коррупционная омерта, когда все повязаны схемами и договорняками. Никто не решается сказать правду, а очень часто никто не решается даже спросить правду. Поэтому хорошо, что нашими делами заинтересовались в Bellingcat. Нужно немножко почистить это болото. Пацаны, пакуйте чемоданы», — заявил Нескоромный.

После того, как Грозев провел ряд встреч на Украине, он анонсировал скорый выход фильма: первоначальной датой значилось 15 марта, но потом неожиданно фильм перенесли на апрель-май. А затем и вовсе отложили до осени, пока не появилась промежуточная дата 29 июля — годовщина «Вагнергейта».

По первоначальному замыслу, в Bellingcat планировали выпустить сперва текстовое расследование, а потом снять фильм, который впоследствии номинировать на «Оскар». Более того, по нашей информации, существует, как минимум, две версии фильма: одна была призвана рассказать о героической операции украинских спецслужб (и тем самым подсветить профессионализм их наставников из ЦРУ и Ми-6), а другая — показать недееспособность украинских властей. Почему такое двуличие расскажем ниже.

Федеральное агентство новостей /

Хотя большая часть расследований Bellingcat направлена против России, «Вагнергейт» нацелен, в первую очередь, на украинскую аудиторию. С одной стороны, подобный ход позволяет расследователям поиграть в «беспристрастность»: за Bellingcat закрепилась слава русофобов. С другой, выход «Вагнергейта» на руку основным кураторам Bellingcat.

Федеральное агентство новостей /

Согласно финансовой отчетности организации за 2020 год, «независимых» исследователей финансируют различные фонды, отмывающие деньги через лотерею, правительства других стран и медиакорпорации. В числе заказчиков «дочки» американских и британских спецслужб, ОБСЕ, запрещенные на территории России структуры Сороса и многие иные организации, заинтересованные в раскачивании ситуации на Украине.

Федеральное агентство новостей /

В первом варианте основным мотивом ленты должна была стать линия «спецслужбы Украины подготовили отличную операцию, которую не дали осуществить». Однако 23 мая 2021 года власти Белоруссии провернули аналогичную операцию: речь идет о принудительной посадке самолета с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем на борту. Операция белорусских спецслужб вызвала осуждение со стороны Запада. Поэтому версию о точно такой же «гениальной операции» силовых структур Украины после приравнивания посадки Протасевича к акту терроризма продвинуть было бы сложнее. Действовать украинские спецслужбы должны были по тем же лекалам, что и Минск. Оправдание «Это другое» могло бы сработать, но картина уже не выглядела бы столь однозначно в глазах западного сообщества.

Кроме того, до сих пор неизвестно, какая версия будет фигурировать в фильме и чему конкретно он будет посвящен. Александр Дугин полагает, что фильм нацелен на удар по команде Зеленского.

«Целью расследования может являться удар по клану президента Украины Зеленского, попытка дискредитировать его. Зеленский сегодня не устраивает никого: ни Москву, поскольку он ничего не сделал для урегулирования отношений с Россией или остановки кровавой политики на Донбассе, ни радикальных глобалистов, на которых работают мясники от журналистики Bellingcat, так как он не начинает полноценной войны с Россией. А она, как все понимают, будет неизбежна, стоит только Киеву попытаться вторгнуться на Донбасс силой. Отсюда и тайминг. Пора убирать Зеленского, обвинить его в чем-то наподобие «госизмены» и подготовить на Украине приход к власти более радикального клана. Традиционно поддерживаемых неонацистов или жаждущего реванша Порошенко, который за возвращение к власти будет готов для глобалистских хозяев пойти на все. Bellingcat связан с наиболее антироссийской частью американского и британского истеблишмента (либеральные ястребы и неоконсерваторы). Эти круги явно не удовлетворены Зеленским, который частично пытается играть в прагматика-реалиста (заявления о желании переговорить с Путиным, попытки сближения с Китаем). Даже такие робкие и непоследовательные шаги в сторону признания Киевом многополярности как свершившегося факта в ядре однополярного мира оцениваются как угроза», — считает Александр Дугин.

Федеральное агентство новостей /

«Любая тема, за которую берется Bellingcat — организация, имеющая связи со спецслужбами стран НАТО и глобалистскими кругами, — неслучайна и обоснована геополитическими интересами англо-саксонского мира», — считает российский политолог и философ, лидер «Международного Евразийского Движения», Александр Дугин

Федеральное агентство новостей /

Переносы релиза и отсутствие окончательного сценария расследования могут быть обусловлены не только интересами западных спецслужб, использующих Bellingcat для реализации своей политики на постсоветском пространстве, но и личной ангажированностью автора фильма — Христо Грозева.

Его приезд в Киев и интервьюирование участников операции можно воспринимать, скорее, как опрос заинтересованных лиц. Грозев финансирует свои расследования для проекта Bellingcat из собственного кармана, а проверить, кто и как спонсирует его медиаимперию (Христо владеет сетью радиостанций) не всегда представляется возможным. Так что для него «Вагнергейт» можно было бы счесть хорошей возможностью не только набрать очки в глазах спонсоров-заказчиков, но и дополнительно заработать на алчности украинских политиков, заинтересованных в падении Зеленского.

Грозева неоднократно уличали в ангажированности и продвижении интересов олигархата на его родине в Болгарии . Журналист, начинавший карьеру в работе на западные грантовые структуры, проворачивал сделки по приобретению активов других медиагрупп, лоббировал интересы своего покровителя Карла Габсбурга. Он является главой императорского дома Габсбургов и на протяжении последних десятилетий спонсирует сепаратистские движения по всему миру — в том числе и запрещенную на территории России «Республику Ичкерия».

Федеральное агентство новостей /

С Украиной Грозева тоже связывает непростая история: свою «расследовательскую» карьеру журналист сделал на крушении малайзийского Boeing MH17 в 2014 году. Именно благодаря этому, болгарский медиамагнат, завязанный на олигархические и разведывательные круги Запада, получил всемирную славу и стал «ключевым расследователем» Bellingcat. По одной из версий, операция по похищению россиян должна была привести к возложению уголовной ответственности за сбитый «Боинг» на «33 богатырей». Участие Грозева не выглядит случайным: он «вел» тему «Боинга» с самого начала.

С высокой долей вероятности, расследование Христо Грозева может быть далеко от журналистских стандартов и этики. Ключевой сотрудник Bellingcat специализируется на скупке «серых данных», подлинность которых зачастую проверить невозможно. В условиях обострившегося внутриполитического кризиса на Украине вероятность появления очередных «закрытых данных» от «надежных источников» в лагере противников Зеленского крайне высока.

Федеральное агентство новостей /

Личная заинтересованность Христо Грозева в выходе фильма видна невооруженным взглядом: расследователь Bellingcat неоднократно банил у себя в Twitter подписчиков за вопросы о дате выхода фильма. Складывалось устойчивое впечатление, что ни сами Bellingcat, ни их кураторы из мировых разведок не могли определиться с основной линией повествования и датой выхода картины — просто потому, что разные версии могли интересовать разных людей.

Еще одной причиной, по которой фильм так долго откладывали, мог стать поиск подходящего момента для максимального влияния на политические решения.

«Украина, с точки зрения атлантистской геополитики, должна играть роль буфера между континентальной Европой и Евразией (Россией и Китаем) и нести все издержки этого положения без права проводить сколь-нибудь реально самостоятельную политику. При этом спровоцировав Киев на то, чтобы он сделал все для российского вторжения, его же потом и принесут в жертву. А Россия в глазах Запада и прежде всего части стран Европы, никак не желающих полностью принять логику крайних атлантистов, будет, как считает Bellingcat и их кураторы, окончательно дискредитирована. А что останется от Украины, никого не волнует, как не волновала судьба Грузии в 2008 году, когда все те же силы и даже те же персонажи подтолкнули марионетку Саакашвили к атаке на Цхинвал», — уточняет Александр Дугин.

Федеральное агентство новостей /

А поскольку в Международном комитете Европарламента Bellingcat уже предложили признать легитимным источником информации, то ценность расследования Христо Грозева для коррумпированных украинских политиков невероятно высока: фактически, предоставленные ими данными и компромат могут стать истиной в последней инстанции.

Кроме того, финансирующийся спецслужбами США, Великобритании и ряда других стран Bellingcat уже начал перепрофилироваться из компании, занимающейся аналитикой открытых данных, в группу расследователей, легализующих разведсведения. И первым этот высокий стандарт задал как раз Христо Грозев.

Федеральное агентство новостей /

Расследование Bellingcat не только подсветит неудачи администрации Зеленского, но будет очень своевременным. Это и рычаг давления на Офис президента Украины со стороны противников действующей власти, и способ шантажа лидера страны со стороны США (а западные лоббисты заинтересованы в продвижении глобальных программ, которые с каждым годом реализовывать все сложнее).

С момента прихода к власти действующее руководство не выполнило своих обещаний по повышению уровня жизни местного населения. Согласно отчету Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), более девяти миллионов человек в стране испытывают нехватку еды. Это худший показатель среди всех европейских государств. Проблемы сохраняются и в жилищно-коммунальной сфере. По прогнозу министерства экономики, в этом году цены для населения на горячую воду и отопление увеличатся на 33%, а тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод вырастут на 20%.

Социальное обеспечение граждан — еще одно не самое успешное направление работы действующего правительства. Недавно у Верховной рады прошел очередной митинг пенсионеров МВД, требующих более выгодного перерасчета пенсий. Кроме того, после двух лет президентства Владимир Зеленский и его команда так и не выполнили своего предвыборного обещания по урегулированию кризиса на юго-востоке страны и не побороли коррупцию. В марте этого года 92% украинцев заявили, что олигархи все еще оказывают большое влияние на украинское общество.

Также согласно некоторым инсайдам из самого окружения Зеленского, президент Украины и его команда могли употреблять наркотики, даже несмотря на скандалы предыдущих лет. Сам Зеленский еще до президентства лечился от кокаиновой зависимости и к выборам в 2019 году прошел все необходимые экспертизы. Но публикации об этом серьезно бьют по имиджу президента.

Все вышесказанное в совокупности с другими внутренними проблемами на Украине и до сих пор не разрешенным кризисом на Донбассе привело руководство страны к тотальной потере авторитета среди населения.

По данным Киевского международного института социологии, половина населения Украины не хотят переизбрания Зеленского на второй срок. А прямо сейчас отдать голос за действующего президента готовы только четвертая часть избирателей. На низком уровне находится и рейтинг правящей партии «Слуга народа»: ее поддерживают лишь около 15% украинцев.

По мнению специального корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца, спустя год после событий в Минске выход фильма «по мотивам» может придать внутриполитическим изменениям на Украине существенный импульс.

«Есть ощущение, что у партнеров официального Киева наступила большая усталость от Зеленского и его команды. И на это наложились какие‑то договоренности между Путиным и Байденом в Женеве, которые публично не афишировались. Уверен, что без санкции спецслужб это расследование могло появиться куда раньше, но его держали для удобного момента, и он настал. Соглашение между США и Германией по «Северному потоку-2» – это самый оглушительный удар, который был пропущен Зеленским. И сейчас все силы будут использовать это против него. Мы уже видим, что американцы отказались от участия в нормандском формате, потому что прекрасно осознают его бесперспективность при нынешней киевской власти. Штаты сбросили на Германию ответственность за то, что будет происходить после 2024 года, когда заканчивается контракт по транзиту. Внутри страны инициируется дело в ГБР о госизмене Зеленского и его окружения в контексте великой зрады в операции по вагнеровцам, «Оппозиционная партия – За Жизнь» уже призывает его уйти в отставку и назначить досрочные выборы… Все это лежит в одной канве – Зеленский надоел всем. И расследование Биллингкэта может стать детонатором как минимум для инициирования процесса импичмента», – считает эксперт.

Федеральное агентство новостей /

Такое положение дел создает благодатную почву для активизации всех сил, настроенных против Зеленского. Потому что политик, не имеющий авторитета и не способный к каким-либо решительным действиям, невыгоден ни стране, ни ее внешним партнерам.

Федеральное агентство новостей /

На внутренней арене Украины есть политические фигуры, которые в перспективе могли бы использоваться западными спецслужбами против Зеленского и Ермака. Например, это уже бывший министр внутренних дел Арсен Аваков. Его внезапная отставка с должности вызвала широкую общественную дискуссию. По мнению известного украинского журналиста и автора Telegram-канала Open Ukraine Александра Мединского, этот шаг может быть частью большой игры.

«Мне сложно представить ситуацию, в которой Аваков ушёл бы под нажимом. А вот уйти в рамках некого хода – это более реалистично. Вполне возможно, что против Зеленского формируют мощную оппозицию, стержнем которой станет Арсен Борисович. Но с моей точки зрения – это не вполне разумно. У Авакова чудовищный антирейтинг, вот это его реальная проблема», – отметил журналист.

Федеральное агентство новостей /

Вторым явным кандидатом в возможные противники действующего руководства Украины является председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, имеющий серьезный авторитет как внутри правящей партии «Слуга народа», так и у западных партнеров Киева. По оценкам наблюдателей, в последнее время он все чаще саботирует политику, проводимую Зеленским и Ермаком, ведя какую-то собственную тонкую игру и выжидая определенного момента.

В частности, способность Разумкова претендовать на власть со ставкой на ситуативные союзы, не исключают эксперты популярного на Украине Telegram-канала «Зрада чи Перемога».

«Сейчас проще сказать, кто не хочет выступить против Зеленского. Потому что после событий этой недели на него даже в Офисе Президента смотрят как на хромую утку и подумывают о путях к отступлению. Разумков в последние месяцы явно пытался демонстрировать свою несистемность, самостоятельность. Чем, надо сказать, сильно раздражал ОП. Особенно когда не поддержал механизм санкций СНБО в отношении украинских граждан и не голосовал за блокировку телеканалов и части активов, принадлежащих Медведчуку и Тарасу Козаку. Зеленский – человек очень ранимый. Для него важна командная игра, чтобы все играли по одним правилам. И он крайне нервно реагирует, когда кто-то начинает демонстрировать особые подходы. Из этой серии – увольнение Богдана, из этой же серии – увольнение Гончарука», — отмечает редакция Telegram-канала.

Федеральное агентство новостей /

Сам Разумков недавно уверял, что в отставку он не собирается. Тем более, что инициировать ее может только парламент. Несмотря на самостоятельность, в «Слуге народа» у него довольно серьезные позиции. Впрочем, парень он амбициозный, аппетиты растут во время еды, а сейчас многие в пошатнувшемся положении Зеленского увидели окно возможностей. И тут нельзя ничего исключать. Разумков вот опубликовал фото с американским послом Кентом. С ним же опубликовал фото накануне увольнения Арсен Аваков. Может быть в будущем мы увидим самые неожиданные союзы. А что? У Авакова – силовое крыло националистов, у Разумкова – серьезный политический бэкграунд. Ситуативный союз на определенном отрезке вполне возможен. При условии, конечно, что в Украине действительно на волне того же «вагнергейта» будут инициированы досрочные выборы», – отметили авторы канала.

Фильм Bellingcat действительно может стать катализатором замены действующей власти на Украине. Как отмечает Александр Дугин, в зависимости от выбора линии повествования фильм может «сыграть свою роль в подготовке общественного мнения к эскалации внутриполитической ситуации на Украине и дестабилизации украинской политики и новому давлению на Киев с целью привести его к максимальной покорности. «Вагнергейт» в такой ситуации только предлог».

Федеральное агентство новостей /

Момент для выхода фильма противниками Зеленского выбран как нельзя лучше. На фоне откровенного провала с «Северным потоком-2», запланированный на 30 августа визит президента Украины в Белый дом мог бы неплохо подправить его позиции. Но поскольку «Вагнергейт», предположительно, увидит свет 29 июля — на целый месяц раньше поездки — эффект от его публикации может быть катастрофическим для Зеленского. И неизвестно, как американцы поведут себя на встрече после такого репутационного фиаско.

Кроме того, это позволит США значительно сбить спесь с Зеленского перед переговорами. В момент его прихода к власти что в Вашингтоне, что в европейских государствах обещали новоизбранному украинскому президенту всестороннюю поддержку. Но спустя два года он так ее и не получил. Пакет военной помощи был заморожен, открытие «Северного потока-2» все ближе, несмотря на заверения предыдущей администрации США. Западные инструкторы продавили увольнение практически всех старых полицейских кадров, а новые, натренированные американскими специалистами, не справляются с поставленными перед ними задачами по созданию компетентных правоохранительных органов.

Все это вызывает у руководства Украины лишь злость, из-за которой в публичном поле все чаще случаются конфликты между Зеленским и Западом. Отсюда и осторожные реверансы в адрес Кремля, которые с каждым днем совершать становится все сложней из-за обилия внедренных в украинское силовое поле агентов западных спецслужб.

Однако нельзя также исключать, что целью выхода фильма является вовсе не смена украинской верхушки. Прекрасно понимая политические потери Зеленского и Ермака от «Вагнергейта», американцы и их союзники могут использовать ленту для шантажа украинского руководства и принуждения к принятию невыгодных для Украины решений. На Западе и так уже время от времени напоминают Киеву, что необходимые реформ проводятся недостаточно эффективно.

В как раз начал раскручиваться очередной виток скандала — аккурат за месяц до поездки Зеленского в Вашингтон. В этой ситуации наиболее вероятными основными грантополучателями «расследования», скорее всего, являются даже не местные политические кланы, а более серьезные силы, сидящие в Белом доме. Под предлогом дискредитации украинских спецслужб в ходе событий «Вагнергейта» 25 июля Владимир Зеленский сменил главу Службы внешней разведки Украины. Это произошло спустя сутки после того, как в Государственное бюро расследований Украины был подан иск по обвинению команды Зеленского в госизмене. 26 июля подал в отставку заместитель главы Генпрокуратуры Украины.

Федеральное агентство новостей /

За сутки до предположительной публикации «Вагнергейта» уже не настолько важно, выйдет фильм или нет. Достаточно самого факта наличия некой непонятной картины с неясной фабулой, которая гипотетически должна подсветить то ли героизм украинских спецслужб, то ли коррупцию на Украине, то ли общую недееспособность властей.

Буквально 26 июля Зеленский подчистил последние следы, которые могли бы его связать с провалом операции по поимке «вагнеровцев». Даже если срежиссированное западными спецслужбами «расследование» так и не выйдет, один лишь слух о его публикации уже успел обострить обстановку и внутриполитическое противостояние на Украине.