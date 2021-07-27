Посольство Кубы в Париже закидали коктейлями Молотова

Париж, 27 июля. Неизвестные попытались поджечь здание посольства Кубы в Париже. Злоумышленники бросили два коктейля Молотова, сообщает дипведомство у себя на сайте.

Note de Presse de l´Ambassade de la République de Cuba en France.https://t.co/UDW3jcWkDY pic.twitter.com/Tn18tmLKgL — Embajada de Cuba en Francia (@EmbaCubaFrancia) July 27, 2021

По данным дипломатов, в ночь с 26 на 27 июля двое неизвестных бросили три бутылки с зажигательной смесью в здание посольства, в результате чего загорелся фасад и вход. Персонал при этом не пострадал, огонь удалось оперативно затушить.

«Посольство Кубы осуждает этот преступный и террористический акт, совершенный против кубинского дипломатического представительства. Акты, подобные этому, поощряются кампанией правительства США против нашей страны путем подстрекательства к действиям, приводящим к насилию», — говорится в заявлении дипведомства.

Протесты на Кубе

11 июля на Кубе начались беспорядки из-за того, что правительство не справляется с эпидемиологической ситуацией. Среди причин также гуманитарный кризис и рост инфляции. Протесты возникли в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 26 км от Гаваны, и распространились по всей стране. Сообщается также, что в результате митингов погиб один человек и несколько гражданских и полицейских получили ранения.

Позже кубинские власти заявили о том, что крупнейшая за последние 30 лет волна протестов была инспирирована извне. Кубинский лидер предостерег США от вмешательства во внутренние дела государства, обвинив американские власти в спонсировании протестов. Президент Кубы пообещал «с оружием в руках отстаивать завоевания революции», подчеркнув, что не отдаст суверенитет страны.