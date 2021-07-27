Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 июля 17:09
17:09
Весь мир
Американцы в соцсетях раскритиковали Байдена за вывод войск из Ирака
17:09
Армия
Украинский эксперт Чмут признал неспособность ВСУ сбивать беспилотники ополчения
17:08
Шоу-бизнес
Певица Пелагея разрешила экс-супругу забрать к себе 4-летнюю дочку Таисию
17:07
Происшествия
Самолет с 165 пассажирами на борту готовится совершить аварийную посадку в Симферополе
17:06
Политика
Кандидата в Госдуму от «Яблока» уличили в неспособности заниматься политикой
17:00
Происшествия
Прокуратура Швейцарии прекратила расследование, связанное с «делом Магнитского»
16:59
Весь мир
Посольство Кубы в Париже закидали коктейлями Молотова
16:58
Политика
Ресурсы польского телеканала «Белсат» признаны экстремистскими в Белоруссии
16:55
Происшествия
Обвиняемого в педофилии директора интерната в Воркуте отправили под домашний арест
16:46
Происшествия
Тело осужденного без признаков жизни обнаружили в СИЗО Челябинской области
Все новости

Прокуратура Швейцарии прекратила расследование, связанное с «делом Магнитского»
Происшествия
Прокуратура Швейцарии прекратила расследование, связанное с «делом Магнитского»
pixabay.com  /  PD

Берн, 27 июля. Швейцария больше не будет проводить расследование по подозрению в отмывании денег. Делом занимались на протяжении десяти лет.

По данным надзорного ведомства, решение закрыть процедуру связано тем, что специалисты не обнаружили фактов, которые позволили бы предъявить кому-либо в Швейцарии обвинение. Однако прокуратура забрала "более 4 млн франков" из замороженных в начале следствия в Швейцарии авуаров на общую сумму около 18 млн франков.

Расследование в Швейцарии велось с марта 2011 года на основании отчета о преступной деятельности, который был подан Hermitage Capital Management Ltd — лондонской компании, основанной Уильямом Браудером, — и отчета о подозрениях в отмывании денег.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Прокуратура Швейцарии прекратила расследование, связанное с «делом Магнитского»
расследование швейцария дело магнитского
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru