Прокуратура Швейцарии прекратила расследование, связанное с «делом Магнитского»

Берн, 27 июля. Швейцария больше не будет проводить расследование по подозрению в отмывании денег. Делом занимались на протяжении десяти лет.

По данным надзорного ведомства, решение закрыть процедуру связано тем, что специалисты не обнаружили фактов, которые позволили бы предъявить кому-либо в Швейцарии обвинение. Однако прокуратура забрала "более 4 млн франков" из замороженных в начале следствия в Швейцарии авуаров на общую сумму около 18 млн франков.

Расследование в Швейцарии велось с марта 2011 года на основании отчета о преступной деятельности, который был подан Hermitage Capital Management Ltd — лондонской компании, основанной Уильямом Браудером, — и отчета о подозрениях в отмывании денег.