Обвиняемого в педофилии директора интерната в Воркуте отправили под домашний арест

Республика Коми, 27 июля. Судебные органы Воркуты отправили под домашний арест подозреваемого в педофилии руководителя местной школы-интерната. По словам источника ФАН, 13-летняя потерпевшая сама предложила интимные отношения бывшему сожителю своей матери.

В следственные органы заполярного города обратилась мама подруги школьницы. Она сообщила стражам порядка, что упомянутая девочка вступила в сексуальные отношения с бывшим отчимом. Об этом ей стало известно из рассказов своего чада и ее переписки с потерпевшей.

Следователи выяснили, что отношения девочки со взрослым мужчиной начались по ее инициативе.

«Как-то в одной из социальных сетей в Интернете 45-летнему обвиняемому, который работал руководителем детской школы-интерната, обратилась его бывшая 13-летняя падчерица, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Она сообщила педагогу, что влюблена в него до безумия. Объект ее внимания сначала категорически игнорировал ее призывы о дружбе, пока не перепил спиртных напитков».

По версии следствия, обвиняемый решил вступить в сексуальную связь с малолетней виртуальным образом.

«Девочка и мужчина стали заниматься сексом по видеосвязи, через один из популярных мессенджеров. Они доставляли себе удовольствие показом друг другу половых органов. Об отношениях со взрослым мужчиной пострадавшая рассказывала подружкам. Одна из них и сообщила про это своей маме», — утверждает источник.

Мужчину сначала хотели посадить за решетку, но в дело, по мнению источника ФАН, вмешался административный ресурс.

«По ходатайству руководства мужчине избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Следователи учли его достижения в области просвещения, педагогики и хорошее отношение к детям. Они решили, что обвиняемый не представляет угрозы для общества», — дополнил источник.

Тем не менее, по словам блюстителей закона, мужчина уже попадал под пристальное внимание правоохранительных органов. Некоторое время назад на него поступило заявление о действиях сексуального характера в отношении еще одной воспитанницы. По данному факту была проведена процессуальная проверка. Выяснилось, что потерпевший купил той девочке дорогой сотовый телефон. После этого она написала бумагу о том, что оговорила директора.