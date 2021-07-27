Израильские военные столкнулись с сопротивлением палестинцев на Западном берегу Иордана

Рамалла, 27 июля. Солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) рано утром провели серию арестов на Западном берегу реки Иордан. Кроме того, ночью разгорелись беспорядки в городе Наблус.

Дженин

Несколько джипов израильской армии с разных направлений прибыли в город Дженин в северной части анклава на рассвете. По сообщениям СМИ, палестинцы были недовольны рейдом и забросали камнями автомобили ЦАХАЛ.

В ответ военные применили гранаты со слезоточивым газом и открыли огонь, ранив в ногу одного молодого человека. Кроме того, десятки палестинцев получили отравление едким веществом.

#Israeli occupation forces arrested two young men Imad Ahmed Sabana and Abd Jamal AbuNaasa, after storming Jenin and raiding their homes on #Nablus Street.

IOF fired gas bombs and fire bullets heavily, injuring a young man, Mutasim Nidal Araqawi, with a bullet in the foot. pic.twitter.com/iQOjP3kHNf — Anwar ???? (@AnwarAKlaib) July 27, 2021

Солдаты также вторглись в несколько домов, провели обыски и захватили двух жителей Дженина.

Как сообщает агентство Quds, в этот раз палестинцы сами открыли огонь по военным ЦАХАЛ. Информации о возможных жертвах со стороны израильтян не поступало.

#Palestinian resistance gunmen open gunfire at an Israeli military unit during an Israeli raid of Jenin in the north of the occupied West Bank, early today morning. pic.twitter.com/btlklvIY5O — Quds News Network (@QudsNen) July 27, 2021

Наблус

Еще одно столкновение между ЦАХАЛ и палестинцами произошло в ночь на 27 июля в городе Наблус на севере Западного берега. Военные джипы сопровождали автобусы с несколькими тысячами израильтян, направлявшихся к гробнице Иосифа.

Палестинцы восприняли приезд колонны как провокацию и устроили протесты. Десятки молодых людей перекрыли дороги, зажгли шины, а также начали бросать в военные автомобили камни и коктейли Молотова.

Очевидцы рассказали, что по прибытии граждане еврейского государства танцевали, пели и шумно себя вели у могилы Иосифа в течение нескольких часов, что также вызвало раздражение у местных жителей. Чтобы разогнать недовольную толпу палестинцев, солдаты ЦАХАЛ вновь открыли огонь и применили слезоточивый газ. По сообщениям СМИ, пятеро резидентов Наблуса, в том числе журналист Quds Абдалла Бахш, были ранены стальными пулями с резиновым покрытием. Все они получили необходимую медицинскую помощь.

Watch | QNN correspondent sustained injuries by Israeli gunfire last night during an Israeli military raid of Nablus city in the occupied West Bank. pic.twitter.com/UVZLy1EVlL — Quds News Network (@QudsNen) July 27, 2021

Погребальный памятник в Наблусе является местом поклонения для иудеев, мусульман, христиан и самаритян. Израильские военные позволяют евреям посещать памятник в рамках организованных паломничеств, несмотря на то, что это место находится в зоне А — на территории, куда израильским гражданам въезжать запрещено.

Примечательно, что евреи считают, что в этом месте покоятся останки праотца Иосифа. Палестинцы же полагают, что комплекс является гробницей арабского шейха Юсуфа Двейката — местного религиозного деятеля.

Clashes in Nablus after soldiers and settlers storm eastern area https://t.co/bQKoquo79K — ᴢˡᵃᵛⁱᵃᵃ (@Zlaviaa) July 27, 2021

Вифлеем

Рейд ЦАХАЛ также произошел в поселении Бейт-Фаджар, к югу от Вифлеема. Как сообщают палестинские источники, несколько армейских внедорожников въехали в город, после чего начались обыски в ряде домов. В результате представители Израиля захватили местного жителя Ахмада Салаха Тавабта и увезли его на военную базу.

Кроме того, с целью обысков солдаты ЦАХАЛ вторглись в дом Мухаммада Ахмада Шейха в деревне Марах-Рабах, к югу от Вифлеема. Мужчина является отцом известного политического заключенного, удерживаемого Израилем.

Майский конфликт

Данные инциденты последовали за вооруженным конфликтом между Палестиной и Израилем в начале мая. Тогда в районе мечети Аль-Акса в Иерусалиме вспыхнули беспорядки. Протестующие выступили против решения израильского суда о выселении арабских семей из их домов в районе Шейх Джаррах. После того как полиция применила силу для разгона демонстрантов 10 мая, движение ХАМАС нанесло серию ракетных ударов по территории Израиля.

Взаимные атаки сторон продолжались в течение 11 дней. В ночь на 21 мая в силу вступил режим прекращения огня. За период обострения с палестинской стороны погибли не менее 257 человек, около 1,9 тысячи были ранены. В Израиле количество жертв составило 13 человек, более 300 получили ранения.