Россияне в Тунисе получили новые рекомендации от МИД

Тунис, 27 июля. Сложная политическая обстановка в Тунисе требует от россиян, оказавшихся в североафриканской республике, соблюдения особых мер предосторожности, заявили в МИД.

Обновленные правила пребывания россиян в Тунисе были опубликованы на сайте внешнеполитического ведомства. После смещения с должности премьер-министра Хишама аль-Мешиши вся власть сосредоточилась в руках президента Каиса Саида. Политический кризис привел к столкновениям у здания парламента и выводу войск на улицы.

МИД РФ призывает россиян отказаться от посещения мест массового скопления и проявлять предельную осмотрительность в связи с непростой обстановкой в стране. С аналогичными предложениями выступило и посольство России в стране. Туристам лучше отказаться от перемещений по стране и запастись большим количеством воды и продуктов. Новостей и пострадавших или арестованных в ходе столкновений в столице россиян не поступало.