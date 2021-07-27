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Американцы в соцсетях раскритиковали Байдена за вывод войск из Ирака
Весь мир
Американцы в соцсетях раскритиковали Байдена за вывод войск из Ирака
Global Look Press  /  © White House

Американцы в соцсетях раскритиковали решение администрации США о выводе войск из Ирака к концу 2021 года.

США приняли решение о прекращении боевой миссии в Ираке. Об этом сообщил президент Джо Байден в результате встречи с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми.

Данное решение стало важным шагом для свертывания двух чрезвычайно продолжительных военных операций в Афганистане и Ираке, которые были начаты в 2001 и 2003 годах.

Американцы в соцсетях раскритиковали Байдена за вывод войск из Ирака
Global Look Press  / © White House

По словам Байдена, США смогут продолжить оказывать помощь, тренировать солдат, бороться с террористами. Таким образом, хоть и к концу года боевая миссия официально завершится, американские войска продолжат находиться на территории ближневосточного государства для «консультационных услуг».

Байден подчеркнул важность «продвижения демократии» в Ираке и проведение очередных выборов осенью этого года. Он также сообщил о планах по поставке 500 тысяч доз вакцин от СOVID-19.

В отличие от Афганистана американские войска не уходят полностью. На данный момент на территории государства находятся 2500 американских военных. Пока представители правительства не раскрывают, как изменится эта цифра к концу года.

Американцы в соцсетях раскритиковали Байдена за вывод войск из Ирака
Pr Scr twitter.com  / 

«Сегодня я встретился с премьер-министром Мустафой аль-Казыми в Овальном кабинете. Мы подтвердили нашу приверженность к расширению кооперации через новые инициативы, сосредоточенные на образовании, климате, здравоохранении, а также поддержке демократии и верховенства права в Ираке», — объявил Байден на своей странице в Twitter.

Байден единолично принял решение о выводе войск из Афганистана; завершение миссии в Ираке было инициировано правительством этого государства.

Американцы в соцсетях раскритиковали Байдена за вывод войск из Ирака
Федеральное агентство новостей  / 

По словам премьер-министра Ирака, страна больше не нуждается в помощи США для борьбы с террористами, так как это могут сделать силы безопасности и армия ближневосточного государства.

Соглашение было подписано в сложное с политической точки зрения время для правительства Ирака. Оно может поспособствовать укреплению поддержки властей. Аль-Казыми столкнулся с растущим давлением со стороны проиранских партий и военизированных групп, которые выступают против присутствия США в стране.

История операции

Военная миссия США в Ираке началась в 2003 году. Президент Джордж Буш обосновывал ввод войск предположением, что правительство Саддама Хусейна располагает оружие массового поражения. Тогда Байден в качестве сенатора проголосовал в поддержку использования силы против Ирака.

Американцы в соцсетях раскритиковали Байдена за вывод войск из Ирака
wikipedia.org  /  Official White House photo by Pete Souza / Public Domain

В 2011 году Барак Обама объявил о выводе военных из этой страны, однако в 2014 году контингент вернулся на фоне войны в Сирии и усиления Исламского государства1. Байден активно участвовал в политике США в Ираке при Обаме, посетив страну несколько раз.

Его сын Бо Байден служил в резерве армии в Ираке, где умер из-за рака мозга в 2015 году. Президент подозревает, что воздействие токсинов от сожженных военных отходов стало причиной болезни сына.

Реакция на политику Байдена

Обе инициативы по прекращению военных операций являются примером отдаления внешней политики США от решений, принятых почти 20 лет назад. Вместо этого президент хочет сконцентрироваться на сдерживании растущего влияния Китая.

Действия Байдена вызвали как волну критики, так и поддержку со стороны разных частей американского населения.

«Помните это фото баннера «Миссия завершена», поднятого на авианосце ВМС США «Авраам Линкольн», когда президент Буш объявил, что масштабная военная операция в Ираке подошла к концу 1 мая 2003 года? Что ж, спустя 18 лет Байден снова сообщил об окончании боевых действий в Ираке», — отметил профессор по международным отношениям Стэнли Джонни на своей странице в Twitter.

Нельзя говорить о «завершении миссии», так как необходимо нанести поражение террористам, считает он. Однако, по его словам, «роль США может уменьшиться, пока войска занимаются консультациями, тренировками, разведкой и логистикой».

«Крайне разочаровывает, что после двух десятилетий войны и присутствия на Ближнем Востоке у США до сих пор нет четкого плана касательно того, как поддержать прочный мир и демократию в регионе, при этом покинув территорию ради своего же блага. Совсем скоро Афганистан превратится в ад! А с Ираком это произошло еще раньше, когда сформировалось «Исламское государство» (террористическая группировка запрещена в РФ. — Прим. ФАН), — отметил пользователь Twitter.

Некоторые американцы пожаловались на безрезультатность войны и напрасно пролитую кровь близких людей.

«Спустя 18 лет после оккупации президент Байден объявил о завершении войны в Ираке, после сотен тысяч смертей граждан. Чего вообще удалось достигнуть? Неужели война велась только из-за нефти?», — написали в социальной сети.

Многие граждане отнеслись к объявлению с недоверием. По их мнению, это очередное пустое обещание, как при прошлых администрациях — контингент все равно останется на территории Ирака.

Американцы в соцсетях раскритиковали Байдена за вывод войск из Ирака
Федеральное агентство новостей  / Ахмад Марзук

«Клянусь, где-то я это уже слышала», — отметила пользователь Twitter.

«Парламент Ирака уже просил о выводе американских войск из страны, что полностью игнорировалось как Трампом, так и Байденом. Трамп даже угрожал заморозить банковские активы Ирака, чтобы заставить иракцев принять продолжающуюся американскую оккупацию», — отметил бывший сотрудник Центрального бюро расследований Филипп Джиральди.

Несмотря на критику, огромное количество простых граждан, часть из которых потеряли родных и близких из-за войны в Ираке, поддерживают решение президента. В основном это сторонники Демократической партии.

«Байден закончил войну в Афганистане, завершил операцию в Ираке, немедленно обеспечил всех вакцинами, возобновил борьбу с детской бедностью, поспособствовал рекордному росту биржевого рынка… Он отлично справляется с работой и проявляет профессионализм. Байден превзошел все мои ожидания», — утверждает некий гражданин США.

Особенно одобрили этот шаг сторонники Байдена и демократы в целом, которые критикуют президента от Республиканской партии за развязывание войны.

«Я поддерживаю этот шаг. Неважно, как плохо в ближневосточных странах умеют управлять или защищать себя, мы не можем заниматься этим всегда. Они должны сделать это сами», — отметил один из сторонников Байдена.

Многие говорят о необходимости сдерживания экспансии Китая и России в мире, для чего, по их словам, будут использоваться ресурсы, которые освободятся после завершения боевой миссии.

«Давно уже пора покончить с этими войнами, начатыми республиканцами, и открыть возможности для новых инициатив», — заявил пользователь Twitter.

«Это смешно, потому что Байден делает то, что обещал Трамп, — делает Америку снова великой», — заявили в социальной сети.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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