СК завел дело после смерти девочки с ВИЧ, которую отказалась лечить мать

Кузбасс, 27 июля. Следователи завели дело о причинении смерти по неосторожности после гибели трехлетней девочки, которую мать умышленно не лечила от ВИЧ.

Следователи установили, что мать специально не давала никаких лекарств заболевшей в период с 24 сентября 2018 года по 26 июня 2021 года. В результате болезнь быстро развилась, несовершеннолетняя скончалась.

Также в сообщении указывается, что в апреле девочку отобрали у матери. В ведомстве добавили, что, если бы женщина следила за приемом препаратов, гибели можно было бы избежать.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 109 УК РФ. Расследование в отношении органов опеки выделили в отдельное производство.