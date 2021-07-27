ВОЗ введет ограничения на распространение электронных сигарет в мире. События дня

Путин оценил темпы восстановления глобальной экономики Восстановление мировой экономики после пандемии продолжается и довольно высокими темпами, но этот процесс связан с инфляционными рисками, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам. Глава государства подчеркнул, что дополнительные вливания американского доллара в финансовую систему США в конечном итоге влияют на экономику всей планеты. Российский лидер также отметил, что регулярно обсуждает с кабинетом министров вопросы экономики.

«Газпром» не заинтересовался новыми транзитными мощностями на Украине gazprom.ru / ПАО «Газпром» «Газпром» не стал бронировать на август дополнительные мощности для транзита газа через Украину. Венгерская торговая площадка RBP отмечает, что аукцион во вторник рассматривал возможность брони поставок в последний месяц лета в размере 63,7 миллиона «кубов». Неделей ранее прошел основной аукцион на бронирование твердых транзитных мощностей украинской ГТС, и тогда, как и в предыдущие месяцы, российская компания выкупила весь предлагавшийся объем — 15 миллионов кубометров в сутки.

ВОЗ выступила против распространения электронных сигарет в мире rosminzdrav.ru / Министерство здравоохранения Российской Федерации Ввести ограничения на распространение электронных сигарет в мире предложили специалисты Всемирной организации здравоохранения. Представители организации, в частности, призвали добавить на электронные сигарету маркировку об их вреде. Об этом сказано в восьмом докладе ВОЗ о вреде табака. В документе обращается внимание на то, что вредные продукты часто рекламируются детям и подросткам. Для повышения продаж производители табачной продукции вводят людей в заблуждение, а также часто используют привлекательные ароматы. Организация рекомендует правительствам внедрить нормативные акты, чтобы остановить некурящих людей от начала употребления табака, предотвратить возврат курения в норму в обществе и защитить будущие поколения.