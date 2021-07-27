Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 июля 18:35
18:33
Экономика
МВФ повысил прогноз относительно роста ВВП России
18:32
Общество
Движение транспорта ограничат в Петербурге из-за ремонтных работ
18:32
Экономика
Сахалинская область получит 65,7 млн рублей компенсации за загрязнение леса
18:30
Общество
Украинец рассказал, как подружился с русской семьей на отдыхе в Турции
18:27
Происшествия
Уровень воды в Забайкалье постепенно снижается
18:27
Общество
Первая партия «Спутник Лайт» поступила в Нижегородскую область
18:27
Общество
Минздрав Чечни сообщил о 100%-ной вакцинации взрослых жителей республики
18:27
Общество
Власти Ялты планируют украсить город яркими граффити
18:25
Общество
Сексолог рассказала, могут ли партнерские роды отстранить мужчину от женщины
18:25
Экономика
Цены на недвижимость растут по всему Крыму
Все новости

ВОЗ введет ограничения на распространение электронных сигарет в мире. События дня
Общество
ВОЗ введет ограничения на распространение электронных сигарет в мире. События дня
rosminzdrav.ru  /  Министерство здравоохранения Российской Федерации

Путин оценил темпы восстановления глобальной экономики

Восстановление мировой экономики после пандемии продолжается и довольно высокими темпами, но этот процесс связан с инфляционными рисками, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам. Глава государства подчеркнул, что дополнительные вливания американского доллара в финансовую систему США в конечном итоге влияют на экономику всей планеты. Российский лидер также отметил, что регулярно обсуждает с кабинетом министров вопросы экономики.

«Газпром» не заинтересовался новыми транзитными мощностями на Украине

ВОЗ введет ограничения на распространение электронных сигарет в мире. События дня
gazprom.ru  / ПАО «Газпром»

«Газпром» не стал бронировать на август дополнительные мощности для транзита газа через Украину. Венгерская торговая площадка RBP отмечает, что аукцион во вторник рассматривал возможность брони поставок в последний месяц лета в размере 63,7 миллиона «кубов». Неделей ранее прошел основной аукцион на бронирование твердых транзитных мощностей украинской ГТС, и тогда, как и в предыдущие месяцы, российская компания выкупила весь предлагавшийся объем — 15 миллионов кубометров в сутки.

ВОЗ выступила против распространения электронных сигарет в мире

ВОЗ введет ограничения на распространение электронных сигарет в мире. События дня
rosminzdrav.ru  / Министерство здравоохранения Российской Федерации

Ввести ограничения на распространение электронных сигарет в мире предложили специалисты Всемирной организации здравоохранения. Представители организации, в частности, призвали добавить на электронные сигарету маркировку об их вреде. Об этом сказано в восьмом докладе ВОЗ о вреде табака. В документе обращается внимание на то, что вредные продукты часто рекламируются детям и подросткам. Для повышения продаж производители табачной продукции вводят людей в заблуждение, а также часто используют привлекательные ароматы. Организация рекомендует правительствам внедрить нормативные акты, чтобы остановить некурящих людей от начала употребления табака, предотвратить возврат курения в норму в обществе и защитить будущие поколения.

Суд продлил арест вдове расчлененного рэпера Картрайта

ВОЗ введет ограничения на распространение электронных сигарет в мире. События дня
telegram.org  / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга / Anastasia Kamynina

Санкт-Петербургский суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марины Кохал, обвиняемой в убийстве рэпера Александра Юшко более известного под псевдонимом Энди Картрайт. Ранее представители Следственного комитета направили в суд ходатайство о продлении ареста еще на три месяца. Защита просила суд отказать следствию и избрать в качестве меры пресечения домашний арест. Адвокаты Кохал указали на идентичные основания для продления мер, назначение повторных экспертиз, а также отсутствие причины смерти потерпевшего. В итоге суд удовлетворил ходатайство СК. Таким образом, всего женщина пробудет под арестом 15 месяцев.

 

Вернуться назад

Все новости / Общество / ВОЗ введет ограничения на распространение электронных сигарет в мире. События дня
путин украина петербург экономика газпром электронные сигареты воз транзит газа картрайт кохал
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru