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Врачи из Ижевска извлекли опухоль из шеи пациентки без вреда для соседних органов

  /   Обновлено: 27 июля 2021 16:36
Общество
Врачи из Ижевска извлекли опухоль из шеи пациентки без вреда для соседних органов
pixabay.com

Ижевск, 27 июля. Нейрохирурги из Ижевска провели уникальную операцию по удалению опухоли, которая заняла пять часов, сообщил минздрав Удмуртской Республики.

У пенсионерки из города Глазов обнаружилась доброкачественная опухоль блуждающего нерва на шее. Она распространялась на все внутреннее пространство и мешала 66-летней женщине дышать и глотать, а также вызывала частые боли в руке.

Анестезиолог, два хирурга и медсестра провели операцию, длительностью пять часов. В итоге врачи отделили опухоль от всех важных органов шеи и удалили ее с минимальной потерей крови. Женщина находится в удовлетворительном состоянии, на здоровье не жалуется и готовится к выписке.

Медики пермской городской больницы им. Гринберга спасли жизнь 20-летней жительницы Чайковского. После рождения дочки женщина почувствовала резкую боль в голове и онемение части тела.

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