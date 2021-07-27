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Макрон в цветах и с новым именем продолжает путешествие по французской Полинезии

  /   Обновлено: 27 июля 2021 16:53
Политика
Макрон в цветах и с новым именем продолжает путешествие по французской Полинезии
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Нуку-Хива, 27 июля. Визит лидера Франции Эммануэля Макрона в полинезийский архипелаг Маркизские острова продолжается. По традиции ему дали новое имя и усыпали бусами из цветов.

Макрон стал первым из президентов республики, кто посетил это место. Там ему присвоили новое имя Те Ака Ики Тааоа. В переводе оно означает «великий вождь, который шагает вперед и пойдет далеко».

Видео торжественной встречи ранее появилось в Сети. На кадрах видно, как увешанный ожерельями из цветов и ракушек политик здоровается с представителями региона.

Ранее Макрон указал на безответственность граждан, которые выступают против ужесточения порядка действия санитарных пропусков во Франции. Он призвал соотечественников выполнить вверенные правительством обязательства.

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Все новости / Политика / Макрон в цветах и с новым именем продолжает путешествие по французской Полинезии
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