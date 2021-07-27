Крымский парламентарий назвал неуместным предложение турецкого профессора по Крыму

Симферополь, 27 июля. Заявление турецкого профессора о признании Крыма и Северного Кипра было совершенно неуместно, заявил крымский парламентарий Юрий Гемпель.

Сотрудник турецкого университета Малтепе Хасан Унал выразил мнение, что Москва и Анкара могли бы договориться по крымскому вопросу, если бы в Кремле признали независимость Турецкой Республики Северного Кипра.

«Проводить какие-либо аналогии по признанию Крыма и Северного Кипра совершенно неуместно. Торг в этом вопросе исключен», — заявил Гемель.

По словам политика, полуостров фактически и юридически является частью Российской Федерации, а подтверждением этому стало волеизъявление крымчан в 2014 году, передает РИА Новости.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее прокомментировал предложение турецкого профессора. По его словам, российские территории никогда не станут предметом договоренностей.