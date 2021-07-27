Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 июля 17:08
17:06
Политика
Кандидата в Госдуму от «Яблока» уличили в неспособности заниматься политикой
17:00
Происшествия
Прокуратура Швейцарии прекратила расследование, связанное с «делом Магнитского»
16:59
Весь мир
Посольство Кубы в Париже закидали коктейлями Молотова
16:58
Политика
Ресурсы польского телеканала «Белсат» признаны экстремистскими в Белоруссии
16:55
Происшествия
Обвиняемого в педофилии директора интерната в Воркуте отправили под домашний арест
16:46
Происшествия
Тело осужденного без признаков жизни обнаружили в СИЗО Челябинской области
16:45
Политика
Россияне в Тунисе получили новые рекомендации от МИД
16:44
Общество
Росприроднадзор проверит законность стройки в охранной зоне Финского залива
16:43
Происшествия
Уголовное дело за избиения врача скорой помощи завели на жителя Новосибирска
16:42
Происшествия
СК завел дело после смерти девочки с ВИЧ, которую отказалась лечить мать
Все новости

Крымский парламентарий назвал неуместным предложение турецкого профессора по Крыму

  /   Обновлено: 27 июля 2021 16:33
Политика
Крымский парламентарий назвал неуместным предложение турецкого профессора по Крыму
crimea.gov.ru  /  Государственный совет республики Крым

Симферополь, 27 июля. Заявление турецкого профессора о признании Крыма и Северного Кипра было совершенно неуместно, заявил крымский парламентарий Юрий Гемпель.

Сотрудник турецкого университета Малтепе Хасан Унал выразил мнение, что Москва и Анкара могли бы договориться по крымскому вопросу, если бы в Кремле признали независимость Турецкой Республики Северного Кипра.

«Проводить какие-либо аналогии по признанию Крыма и Северного Кипра совершенно неуместно. Торг в этом вопросе исключен», — заявил Гемель.

По словам политика, полуостров фактически и юридически является частью Российской Федерации, а подтверждением этому стало волеизъявление крымчан в 2014 году, передает РИА Новости.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее прокомментировал предложение турецкого профессора. По его словам, российские территории никогда не станут предметом договоренностей.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Крымский парламентарий назвал неуместным предложение турецкого профессора по Крыму
турция крым кипр гемпель
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru