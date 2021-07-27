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Синоптик предсказал последствия прихода циклона «Дирк» в центральную часть России
Общество
Синоптик предсказал последствия прихода циклона «Дирк» в центральную часть России
Невские Новости

Москва, 27 июля. Бушующий в странах Северной Европы циклон «Дирк» скоро придет в Москву и центральную часть России, предупредил ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Правда, для россиян приход циклона будет не столь разрушительным. Центр облачного вихря пройдет над Скандинавией, а Россию затронет только холодный фронт. Количество дождей будет меньше, максимум 20 мм в сутки, рассказал метеоролог. Местами пройдут ливни, сопровождающиеся грозами, сообщает «Общественная Служба Новостей«.

Жара отступит, будет вполне комфортная температура в районе 23-28 градусов. После двух дней жары в столице тоже наступит прохлада. Ожидается сильная гроза с мощными кучевыми облаками, предупредил Тишковец.

Благодаря идущему циклону, появилась вероятность тропических ураганов и на территории Санкт-Петербурга. Ожидаются сильные порывы ветра до 20 метров в секунду.

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погода циклон дирк
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