Афганские военные ликвидировали за сутки 187 боевиков «Талибана»

Кабул, 27 июля. Афганские национальные силы обороны и безопасности (АНСОБ) за сутки ликвидировали 187 боевиков движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в РФ).

Согласно информации в оборонном ведомстве республики, за последние 24 часа афганские военные провели боевые операции в провинциях Каписа, Баглан, Тахар, Кундуз, Гильменд, Газни, Урузган, Фарьяб, Балх, Джаузджан, Саманган, Кунар и Логар.

Стоит отметить, что части АНСОБ смогли отбить у талибов (террористическая организация, запрещена в РФ) район Калдар, где расположен стратегически важный мост между Афганистаном и Узбекистаном.

Ранее президент Афганистана Ашраф Гани провел телефонный разговор со своим американским коллегой Джо Байденом. В ходе беседы стороны обсудили двусторонние отношения.

1 Организация запрещена на территории РФ.