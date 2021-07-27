Данила Козловский снимет фильм «Тру рашен романс» на основе русской классики

Москва, 27 июля. Актер и режиссер Данила Козловский трудится над лентой под рабочим названием «Тру рашен романс». Основой для фильма станут произведения русской классики.

О новой картине Козловский рассказал на очной защите проектов Фонда кино. По словам артиста, он довольно долго живет идеей схлестнуть в одном фильме сразу несколько произведений золотого периода русской литературы. Режиссер хочет использовать темы, героев, характеры и конфликты, но при этом рассказать собственную уникальную историю.

Актер пояснил, что нужно представить себе, будто в одном месте отдыхают Лев Толстой, Федор Достоевский, Александр Пушкин и Михаил Лермонтов, которые виядт историю некоей семьи. После этого на свет появляются книги «Герой нашего времени», «Евгений Онегин», «Братья Карамазовы» и другие произведения, добавил Козловский.

«Этот исходник мы хотим экранизировать с позиции сегодняшнего времени», — цитирует режиссера ТАСС.

Данила Козловский ранее поздравил маму с 70-летием. В честь юбилейной даты актер порадовал поклонников совместным снимком с матерью.