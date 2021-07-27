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Утечка нефтепродуктов с неисправного катера произошла на Байкале

  /   Обновлено: 27 июля 2021 16:43
Происшествия
Утечка нефтепродуктов с неисправного катера произошла на Байкале
wikipedia.org  /  Svetlana Bazykina / CC BY-SA 4.0

Иркутск, 27 июля. Утечка нефтепродуктов на озере Байкал зафиксирована в районе острова Ольхон. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Как стало известно, ЧП произошло во время буксировки неисправного катера к месту ремонта. За судном тянулся бензиновый шлейф из-за того, что сотрудники катера не локализовали бонами нефтяное загрязнение и не устранили течь.

Полиция разыскивает виновников загрязнения. За подобное нарушение физические лица могут получить штраф до 2,5 тыс. рублей, а юридические — до 300 тыс. рублей.

Ранее серная кислота залила 300 кв. метров на городском предприятии в Тольятти. К утечке привела разгерметизация емкости.

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байкал загрязнение утечка нефтепродуктов
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