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Климатолог предрек аномальную жару на севере России

  /   Обновлено: 27 июля 2021 16:27
Общество
Климатолог предрек аномальную жару на севере России
Агентство городских новостей Москва

Москва, 27 июля. Ученые из Швейцарии не исключили рост температур на земле в ближайшее десятилетие. Вывод зарубежных специалистов прокомментировал российский климатолог Алексей Кокорин.

Сейчас в России жара чаще всего наблюдается в южных районах. Однако не исключено, что со временем высокие температуры будут фиксировать и на севере страны, предположил директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин.

«А связано это с тем, что человечество чуть-чуть усилило парниковый эффект, буквально на 5%, но это так раскачало климатическую систему, что увеличился диапазон резких перепадов и жары, и холода. Но жары больше», — рассказал собеседник Общественной Службы Новостей.

В европейский части России в ближайшее время ожидаются «приятные» осадки, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Погода на этих территориях окажется под влиянием циклона. Столбики термометров покажут на несколько градусов выше нормы.

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