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Использование кобальта и закрытость экосистемы не понравились Маску в Apple

  /   Обновлено: 27 июля 2021 16:25
Экономика
Использование кобальта и закрытость экосистемы не понравились Маску в Apple
wikipedia.org  /  Brian Solis / CC BY 2.0

Пало-Альто, 27 июля. Компанию Apple подвергли критике за активное использование кобальта в производстве и создание искусственных препятствий для конкурентной борьбы.

Квартальная отчетная конференция автомобилестроительной компании Tesla охарактеризовалась волной критики корпорации Apple со стороны Илона Маска. Об этом пишет «ФедералПресс».

Согласно информации американского издания CNBC, генеральный директор компании-производителя электрокаров заявил, что использование кобальта при производстве смартфонов в Apple чрезмерно. Маск отметил, что если Tesla применяет при создании автомобилей порядка 2% данного металла, то Apple потребляет все 100%, производя свои гаджеты.

Проблема обращения к кобальту в производстве актуальна из-за множественных нарушений прав человека, норм по защите окружающей среды и фактической эксплуатации детского труда на территории африканских государств при добыче минералов данного типа.

Помимо этого, Илон Маск раскритиковал закрытость экосистемы приложений корпорации для других разработчиков и добавил, что Tesla, напротив, сделает зарядные станции Supercharger доступными для любых электромобилей.

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apple tesla кобальт аккумулятор
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