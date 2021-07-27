Дагестанские власти направили на закупку медицинского кислорода почти 50 млн рублей

Махачкала, 27 июля. Власти Дагестана выделили почти 50 миллионов рублей на закупку кислорода для медицинских учреждений республики. Средства поступят из резервного фонда регионального правительства.

«На закупку оборудования для обеспечения организаций медицинским кислородом из резервного фонда правительства Дагестана выделено 49,5 миллиона рублей», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Там уточнили, что соответствующее распоряжение уже подписано премьер-министром республики Абдулпатахом Амирхановым. Средства выделены региональному минздраву, который должен будет их распределить по медучреждениям.

Ранее ФАН сообщал, что руководство Акушинского района в Дагестане сняло карантин в селе Гапшима. Ограничения в населенном пункте действовали почти месяц на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом.