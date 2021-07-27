Названы знаки зодиака, для которых август будет трудным месяцем

Москва, 27 июля. Астрологи дали советы некоторым знакам зодиака, как преодолеть трудный для них месяц август. Этот месяц принесет неприятные сюрпризы шести знакам зодиака.

Люди, рожденные под знаком Тельца, известны своей настойчивостью. Однако в августе эта черта сыграет злую шутку и станет помехой для исполнения задуманного. Если Тельцы последуют собственному плану, то постоянно будут натыкаться на препятствия. Астрологи рекомендуют Тельцам научиться находить компромисс, это поможет добиться успеха.

Близнецы считаются самым непостоянным знаком зодиака, причем это касается всех сфер жизни. В августе это может стать причиной разлада с партнером, Близнецы могут своим поведением оттолкнуть партнера. Астрологи советуют отказаться от поисков лучшего на стороне, тогда, возможно, получится сохранить отношения.

Семейные Раки могут в августе излишне увлечься карьерой, что грозит серьезным разладом и конфликтами. Астрологи советуют рожденным под этим знаком разделить работу и дом, и все карьерные вопросы решать в офисе. В этом случае август пройдет в нейтральном русле.

А вот Львов на работе ожидают неприятности, недруги могут помешать осуществлению грандиозных планов. Астрологи рекомендуют Львам не разглашать свои наработки и не секретничать с коллегами.

Непостоянным Девам лучше оставить на это период свое стремление к переменам, иначе это может обернуться непредвиденными неприятностями. В августе лучше оставить все как есть, советуют специалисты.

Семейная жизнь Рыб подвергнется серьезному испытанию, могут возникнуть ссоры и скандалы. Рыбам стоит быть мудрее и не допускать открытой конфронтации, тогда из последнего месяца лета удастся выйти без потерь.

Астролог составила список знаков зодиака, которым повезет в августе в любви. Удача на любовном фронте будет сопутствовать Овнам, Тельцам, Девам, Скорпионам, Рыбам, Козерогам и Ракам.