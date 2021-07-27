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Тхэквондист Владислав Ларин выиграл золото на Играх в Токио

  /   Обновлено: 27 июля 2021 16:22
Спорт
Тхэквондист Владислав Ларин выиграл золото на Играх в Токио
gov.karelia.ru

Токио, 27 июля. Россиянин Владислав Ларин стал олимпийским чемпионом по тхэквондо в весовой категории более 80 килограммов. Его золотая медаль стала седьмой по счету в общей копилке команды.

Ларин выиграл золотую медаль в поединке с Дежаном Георгиевским из Северной Македонии. Соревнования состоялись 27 июля. В этот же день тхэквондист вышел в финал Олимпиады. В полуфинале его соперником был Сунь Хуни из Китая. Поединок завершился со счетом 30:3 в пользу россиянина.

Церемония открытия Олимпийских игр состоялась 23 июля, первый комплект медалей разыграли на следующий день. Все спортивные мероприятия в этом году проводят без зрителей из-за пандемии коронавируса. Болельщики могут поддерживать кумиров удаленно. Для них организованы трансляции как на телевидении, так и в Сети.

Ранее тхэквондист Максим Храмцов вышел в финал Олимпийских игр в Токио. Его соперником был спортсмен из Египта Сеифа Эйссу. Встреча завершилась со счетом 13:1 в пользу россиянина.

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