Учения инженерных войск ЗВО пройдут с использованием боевых роботов

Москва, 27 июля. Крупные учения инженерных войск Западного военного округа (ЗВО) начались на 12 полигонах. В них будут широко использованы роботизированные комплексы линейки «Уран».

О применении нескольких типов боевых роботов типа «Уран» во время маневров ЗВО сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

«Сегодня на 12 полигонах Западного военного округа, а также на участке реки Оки под руководством начальника инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенанта Юрия Ставицкого стартовали специальные учения инженерных войск», — сказано в опубликованном релизе.

Представители Минобороны РФ отметили, что в ходе учений ЗВО будет отработано применение роботизированных комплексов для тушения пожаров «Уран-14», а также роботов для разминирования «Уран-6».

Ранее стало известно о крупных маневрах ЗВО с размещением противокорабельных ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» на острове Котлин по отражению нападения на город Петербург с морского направления.