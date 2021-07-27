Новое судно клуба «Паллада» планируют показать на фестивале «Народная лодка»

Йошкар-Ола, 27 июля. Построить лодку наподобие той, что в старину использовали жители Козьмодемьянска, города в Марий Эл, решили члены парусного клуба «Паллада».

Идея пришла к ним еще в 2019 году после посещения фестиваля «Народная лодка». Для ее воплощения члены клуба начали собирать всю необходимую для строительства информацию. Содействие в реализации проекта оказывал бывший министр речного флота РСФСР Леонид Багров.

Работа по непосредственному строительству судна стартовала в «Палладе» зимой 2021 года. Место для проведения работ было выделено Козьмодемьянским музейным комплексом. За строительство отвечают как воспитанники клуба, так и преподаватели. Продемонстрировать результат планируется в рамках фестиваля «Народная лодка» в этом году, пишет ИА «МедиаПоток».

В поселке Медведево Республики Марий Эл, в то же время, завершилось другое строительство. Там к концу подошли работы по возведению общеобразовательной школы на 825 мест.