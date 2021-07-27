Вадим Манукян предрек Европе теракты из-за необузданного потока мигрантов

Проблема нелегальных мигрантов стремительно захватывает европейские страны. Великобритания за первое полугодие 2021 года уже побила собственный рекорд прошлого года по числу нелегалов. А Анкара ускорила строительство 63-километровой бетонной стены на границе между Ираном и турецкой провинцией Ван ввиду притока беженцев из Афганистана. И это далеко не единственные сводки. Тема с каждым днем приобретает новую остроту. Блогер, журналист, автор и ведущий проектов ФАН «Давай поговорим» и «JourФак» Вадим Манукян и вовсе предрек Европе теракты из-за необузданного потока мигрантов.

Сегодня многие европейские государства одни за другими ужесточают контроль за приемом беженцев и вводят усиленное наблюдение за границами. В Британии за незаконное проникновение на территорию страны предусмотрена уголовная ответственность, выявленные мигранты будут выдворяться. Дания требует, чтобы сирийские беженцы вернулись домой. В Бельгии люди бастуют и голодают.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Однако, по мнению журналиста Манукяна, истощение и безнравственность не самое ужасное, что может грозить Европе. Есть вещи и страшнее — запланированные теракты.

«Касаемо всей ситуации, если ее не взять под контроль, то в принципе у всего ЕС будут большие проблемы, потому что поток мигрантов очень серьезный, и они еще помнят предыдущие времена, когда из других регионов к ним проникали большие группы, а там могут появиться террористы, которые умеют хорошо маскироваться. А это уже будет серьезная проблема, снова на улицах больших европейских городов могут произойти теракты», — полагает собеседник ФАН.

К слову, миграционный кризис не обошел стороной и Соединенные Штаты. Ранее погранично-таможенная служба США (CBP) только за июнь задержала 118 тысяч мигрантов на границе с Мексикой. Количество беженцев увеличилось на 5% по сравнению с предыдущим месяцем.