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Абхазию затопило из-за сильных ливней
Происшествия
Абхазию затопило из-за сильных ливней
pixabay.com  /  Павел Иванов

Сухум, 27 июля. Мощные дожди повредили несколько сотен домов в Абхазии. Уровень воды в реках поднялся почти до двух метров, сообщили в МЧС.

Основной удар стихия нанесла по Гудауте и Гудаутскому району. В результате подтопленными оказались около 350 жилых домов, потребовалась эвакуация жильцов. В спасательной операции участвовали семь единиц техники, а также 45 спасателей. В Сухуме задействован поисково-спасательный отряд.

Обильные дожди стали следствием выхода из берегов реки Дагомыс в Сочи. Сообщалось, что эвакуация людей не потребовалась. Однако в Хостинском районе Сочи два человека обратились за помощью к спасателям, поскольку не могли покинуть «островок» в русле реки Мацеста.

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